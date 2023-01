A vidám est hangulatát a Salsa Dias Brillantes karibi táncműsora alapozta meg, majd a vendégek a Dynamic Band kiváló muzsikájára rophatták egész éjjel. A tagság és a támogatók köre ezúttal is kitett magáért, hiszen rengeteg tombolafelajánlás gyűlt össze.

Közben elkészült a civil szervezet tavalyi évről szóló beszámolója, amelyben Lajkó Ferenc elnök tudatta: 213 tag és 38 partner működik együtt a szövetség égisze alatt, s a szobakiadók közössége – mondhatni: rend szerint – sok-sok programot szervezett, illetve számos szakmai együttműködés részese volt.

Tavaly is több kül- és belföldi helyszínen, vásáron népszerűsítették Hévízt és térségét, s bár a nehéz gazdasági helyzet miatt önkormányzati támogatást – az előző évhez hasonlóan – 2022-ben sem kaptak, mégis igyekeztek aktívan részt venni a város életében, például ajándékok felajánlásával segítettek több rendezvényt, köztük a XI. Zala Megyei Furulyás Találkozót, fogalmazott az elnök.

Közös tánc a Salsa Dias Brillantes csoport tagjaival

A Lajkó Ferenc által jegyzett dokumentum kitért arra is, hogy tagjaiknak kirándulásokat szerveztek az év során, jártak például a Bakonyban – felkeresve a zirci ciszterci apátság látogatóközpontját –, illetve ősszel Rómában is.

A szövetség jótékonykodott is az elmúlt évben, pelenkákkal és bébiételekkel segítve az ukrajnai háború elszenvedőit. Emellett, most már hagyományosan, az év végén a zalaszentgróti Koncz Dezső-intézmény hátrányos helyzetű fiataljainak arcára is mosolyt csaltak a hévízi szobakiadók. Ezúttal nemcsak édességet vittek, hanem a tagság önzetlen segítségének eredményeként sok-sok játékot is. Az ajándékokat karácsony előtt kapta meg az ott tanuló 60 gyermek.

Az egyesület tagjai tavaly is számos szakmai előadáson, workshopon vettek részt, az esztendő zárásaként pedig – megköszönve munkájukat – vacsorán látták vendégül a vezetőség tagjait, illetve a bónelosztásban közreműködőket, fogalmazott Lajkó Ferenc.