Minderről Lelkes András, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őre számolt be portálunknak, aki kezdetektől tevékeny résztvevője a programnak. Mint mondotta: az akció azért fontos, mert az éves adatok összehasonlításával egyre megbízhatóbb képet kapnak a telente Kárpát-medencében tartózkodó ragadozómadarak, kiemelten a sasok számának alakulásáról.

- A monitoringakció eleinte a magyarországi területek, s azon belül is elsősorban a vizes élőhelyek megfigyelésére irányult, mert élelemszerzés miatt telente oda koncentrálódnak a ragadozó madarak – magyarázta Lelkes András. – A megfigyelt területek nagysága évről évre nő, annak is köszönhetően, hogy egyre többen csatlakoznak a programhoz. Néhány éve már nemcsak Magyarországra terjed ki, hanem a környező területekre is, ezért is nevezzük ma már Kárpát-medencei Sasszinkronnak.

A monitoringprogramot továbbra is az MME szervezi, ám abban a hazai nemzeti parkok munkatársai, a civil társszervezetek tagjai, valamint önkéntesek is részt vesznek. Az előrejelzések szerint ez évben minden korábbinál több megfigyelő csatlakozására lehet számítani, ezáltal várhatóan a megfigyelt területek nagysága is meghaladja a korábbi évekét. A természetvédelmi őr szerint ebből azonban még koránt sem következik egyértelműen, hogy több lesz az észlelés.

- A sasszinkron eredményességét több tényező is befolyásolja, a megfigyelt területek nagysága csak az egyik ezek közül – magyarázta. – Ahhoz, hogy legalább megközelítőleg pontos adatokat kapjunk, az időjárásnak is optimálisnak kell lennie. Idén utóbbi tényező várhatóan nem fogja segíteni az akciót, hiszen az ilyenkor szokatlanul enyhe hőmérséklet miatt a sasok nem feltétlenül gyűlnek még össze a jól belátható vizes élőhelyek környékén, emellett a meteorológusok vasárnapra ködöt, esőt jeleztek elő, ami szintén megnehezíti az észleléseket. Emiatt már most érdemes megemlíteni, hogy bármi is lesz az akció eredménye, abból túl merész következtetéseket nem szabad levonni.

Lelkes András hozzátette, a sasszinkron akciók során az utóbbi években már nem csupán a ragadozó madarakat veszik számba, hanem a magyar természetvédelem egyik emblematikus fajának, az MME címerállataként is ismert túzoknak a populációját is igyekeznek megfigyelni. Ez utóbbi Zalában nem releváns, hiszen túzok errefelé már jó ideje nem fordul elő, hazánkban elsősorban az Alföldön, illetve kisebb számban a Kisalföldön él. A sasszinkron lezárulta után röviddel pedig az erdei fülesbaglyok számba vétele céljából indít újabb monitoringprogramot az MME.