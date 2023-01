Árkus Béla polgármester lapunknak elmondta: ezeket az ingatlanokat vezetékes gázzal fűtik, aminek költsége január elsejével mintegy tizenegyszeresére növekedett. Az önkormányzat ezt a terhet nem tudja felvállalni.

– A költségek csökkentésére szóló intézkedési tervben fogalmazottak szerint az adorjáni településrész kultúrházánál szintén korlátozásokat alkalmaztunk – folytatta a polgármester. – Az egy többfunkciós, viszonylag nagyobb alapterületű, kétszintes épület, ami többek között a Nemzeti Művelődési Intézet által támogatott szakköri tevékenységeket befogadó gondozási központ és a volt óvoda helyiségeit, a könyvtárat, egy konyhát, a polgármesteri hivatalt és a kultúrház nagytermét is magába foglalja. Csak ennek az egy épületnek a fűtési költségei havi 58 ezer forintról 660 ezer forintra emelkedtek. Az itteni helyiségek többségét is lezártuk, csak a könyvtár látogatható hetente egyszer, hatórás időtartamban, a szakkörök pedig 2-2 órás nyitvatartás mellett valósulnak meg.

Árkus Béla azt mondja: minden más tevékenységet egy olyan kisebb alapterületű helyiségbe tesznek át, aminek a fűtése fatüzeléssel is megoldható. Ezt a termet már évek óta nem használták – legutóbb a már négy éve megszűnt nyugdíjas klub tartotta itt összejöveteleit –, így felújításra szorul, ám annak költségei jóval kisebbek, mint a gázszámla, a munkálatait pedig maguk is meg tudják oldani. A fűtésre egyelőre egy régi dobkályhát állítottak be, ami a polgármester szerint sem XXI. századi megoldás, de ez tűnik a legpraktikusabb megoldásnak.