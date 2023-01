Ezt is tanulni kell. Tehát segítő kell hozzá. A segítőséget pedig szintén tanulni, tanítani kell. Erre vállalkozik 2016 óta Zalaegerszegen a Pannon Egyetem. A business coach szakirányú továbbképzés vezetője dr. Palányi Ildikó, a Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg megbízott dékánja. Hogy mennyire életrevaló a képzési paletta ezirányú bővítése, arról vele és három, már végzett hallgatóval beszélgettünk.

De előtte próbáljuk meg tisztázni a fogalmat: az angol szó coaching („edzés”), bár nem teljesen pontosan, magyarul támogatást, személyes fejlesztő tevékenységet jelent. A képességeket, meglévő erősségeket azonosítja és fejleszti, segítve a továbblendülést, az elakadások, konkrét problémák megoldását. A coaching folyamat résztvevője a coach, az „edző” és a coachee, az ügyfél. A coach külső szemlélőként tükröt tart kliense elé, s visszajelzéseket küld számára. Az ügyfél a folyamat során nem csak megoldást talál a problémára, hanem elsajátítja a módszereket, ezért képes lesz az újbóli (és akár egyedüli) problémamegoldásra, ezért is mondhatjuk, hogy a coachingból hosszú távon is származhatnak előnyeink. A coach kizökkenti ügyfelét a szűk látásmódból, ráhangol a pozitív életszemléletre, biztat, bizalmat épít.

Ma már ez a hivatás is specializálódott, az élet számos területeit fedi le (csoportkohézió, magánélet, táplálkozás, stb.), de a vezetők, a sportolók, a nők, a különböző társadalmi csoportok is „használhatják”.

– A levelező képzésre péntek délutánonként és szombaton kerül sor, ahol a coachinghoz kapcsolódó szakmai ismeretátadást kiegészítik üzleti jellegű tárgyak is – mondja Palányi Ildikó. – A képzést választók között vannak vezetői posztokról érkezők és a saját vállalkozást vivő hallhatók is. Sokan jönnek, akik főleg önismeretüket szeretnék fejleszteni. Külső, fővárosi előadókat, vendégoktatókat is hívunk minden félévben. A végzettek coachként, vagy vállalatok vezető posztjain dolgoznak, vagy „csak” jobban működnek a saját életükben.

Dr. Palányi Ildikó

A coach képzés már 20 éve jelen van Magyarországon is, sok helyen tanítják. Zalaegerszegen azonban egyetemi diplomát lehet szerezni, ezért rangos oktatóhelyszínnek számít.

– Egyre komplexebb az életünk, egyre bonyolultabb a munkahelyi viszonyrendszer, az eredményességnek feltétele az emberek közti megfelelő mentális kapcsolódás – magyarázza a kurzus vezetője. – A képzés a személyes és szakmai problémamegoldást is támogatja. Amit esetleg ösztönszerűen jól-rosszul oldottunk meg, ahelyett tudatosan figyeljük a magunk és többiek problémákra adott reakcióit. Folyamatos önképzésre kell gondolni, a coach állandóan igazodik a változásokhoz, a diszciplina új kutatásaihoz, hiszen nem lezárt tudományról van szó. A csoportjainkban kialakult bizalomra nagyon büszkék vagyunk, ez a coach képzésnél kiemelten fontos és hasznos.

Tánczos Mónika

– Én 2020. december 31-én arra ébredtem, hogy ezt akarom tanulni – mondja Tánczos Mónika, önismeret és stílus coach, akit a zalai hölgyek jól ismernek, hozzá fordulnak, ha szeretnének kívül-belül jól kinézni. – Elsősorban az önismeret miatt jöttem, kerestem a lehetőséget, miképp tudom az életemet megváltoztatni, dolgozni akartam magamon. Számos képzésen szereztem diplomát, van összehasonlítási alapom. Az itteni tér, a közeg, az, hogy nem akartak megváltoztatni, elsőre megfogott. Hiszem, hogy ami bent, az van kint is, ami bennünk van, az vetül ki a külsőnkre, viselkedésünkre. Ha önazonos vagyok, könnyebb a dolgom, felszabadultabb leszek, helyemre kerülök. A vállalkozásainkban pedig a döntésképességi bátorságot is szerzünk. Én mindenkinek felírnám receptre ezt a képzést.

Volner Andrea

Volner Andreát jól ismeri a zalaegerszegi sportvilág, hiszen kilenc sportág utánpótlását adó fiatalokkal foglalkozik sport coachként, két gyermeke is sportol. A szülők, az edzők ma már számítanak rá, a gyerekek, tinédzserek elakadásait, elbizonytalanodásait segít feloldani. Közös barátunktól tudtam meg, hogy létezik itt Egerszegen az egyetemi képzés, ami magasabb szintre emeli a korábban megszerzett tudásomat – ad választ ugyanarra a kérdésre, így fontos lett, hogy hol szerez „papírt”, ami felhatalmazza a hivatása gyakorlására. – Mi a fő tapasztalatom? Közhelynek tartjuk, de nagy igazság van abban, hogy „minden fejben dől el”. Mentálisan nagyon benne kell lenni abban, amit csinálunk. Nem mindegy, hogyan kezeli valaki a fokozott terhelést, az időbeosztást, a versenyhelyzetet, a kudarcot, a sikert. A szakdolgozatomhoz azt a témát választottam, hogy a szülő, az edző és fiatal sportoló közti kapcsolatot hogyan lehet fejleszteni, „edzeni”.

Dr. Darida Ágnes

– Kilenc évig éltem külföldön, Amerikában, Németországban hosszabb ideig, odakint is ezzel a területtel foglalkoztam – mutatkozik be dr. Darida Ágnes, aki a férje munkája révén került Zalaegerszegre. – Jogi karon végeztem, dolgoztam a versenyszférában PR-menedzserként, majd kineziológusként, azután kezdtem érdeklődni a coach munka iránt, mindenképpen szerettem volna ütőképes egyetemi diplomát szerezni belőle. Ma life és business coachként online foglalkozásokat tartok magyar, angol és német nyelven. Nagyon sokat kaptam ettől a csapattól, a zalaegerszegi beilleszkedésben is hasznát vettem az itteni remek légkörnek.

A coaching-ban a támogatás mindvégig arra irányul, hogy a coach segítse a coacholt személyt vagy csoportot abban, hogy saját maga találja meg a megoldáshoz vezető utat, és kifejlessze a megoldáshoz szükséges pszichikai erőt, motivációt. Ebben az értelemben a coaching nem tanácsadás, hanem segítség az "önsegítéshez". A coaching alapja a coacholt személy vagy csoport és a coach bizalom-teli együttműködése. Ennek feltétele a coach figyelmes és empatikus magatartása, magas szintű szakmai és metodikai képzettsége.

– Melyik megoldására emlékszik szívesen?

– Harmincas éveiben járó amerikai hölggyel dolgoztam együtt, aki 15 év terápia után sem tudta megtalálni önmagát, mostanra azt mondja, végre pozitív irányba fordult az élete. Ezesetben is az a tanulság, hogy az önkorlátozó hiedelmeink akadályoznak bennünket leginkább, ezt érdemes átprogramozni.

A PE GKZ business coach levelezős képzés tavaszi kurzusára január 25-ig lehet jelentkezni.