Két Somogy vármegyei telepen az éves ellenőrző vizsgálat (ún. intradermális tuberkulinpróba) során merült fel egy-egy tünetmentes állatnál a gümőkór gyanúja. A telepek egymástól nagyjából 40 km-es távolságban helyezkednek el, azonban közvetlen járványügyi kapcsolat nincs az állományok között.

A területileg illetékes hatóság a pozitív tuberkulinpróba alapján intézkedett a fertőzött állatok diagnosztikai vágásáról és forgalmi korlátozást rendelt el a telepeken. A gümőkór jelenlétét a Nébih laboratóriumi vizsgálatai is megerősítették a Mycobacterium caprae baktérium kitenyésztésével.

A vágóhidakat felügyelő, EU-szerte egységes, hatósági állatorvosi rendszernek köszönhetően fertőzött állat húsa közfogyasztásra nem kerülhetett! Hazánk továbbra is megőrizte a „gümőkórtól hivatalosan mentes” minősítését, mivel a fertőzött telepek száma a jogszabály által megengedett érték alatt maradt.

Az esetek a Nébih interaktív térképén is megtalálhatók: https://portal.nebih.gov.hu/kitoresek-es-mentessegek - olvasható a nebih.gov.hu oldalon.