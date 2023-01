Nagyobb létszámmal képviselték a klubot Pitztalban a Gleccser Maratonon, ahol a futóklubos gyerekek dobogóra álltak. Többször jártak Újudvaron: nyáron a Dombozzunk és borozzunk program keretében, télen pedig "rénszarvasokat kergetve" vették be magunkat a környék erdeibe a hagyományos Rénszarvas-futamon. Az adventi időszakban is szerveztek közös futásokat, illetve a klub Mikulásai Nagykanizsán a helyieknek is kedveskedtek.

Ami az idei évet illeti: továbbra is lesznek pálya- és teremedzések, illetve színes, élményekben gazdag programokkal is készülnek az évre. További jó hír a futás szerelmeseinek, hogy április 29-én megrendezik Kanizsa-Karos Félmaratont.