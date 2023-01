A program a Viruló Kert Baráti Egyesület szervezésében jött létre. A szervezet vezetője, Csapó Mária, aki már korábban a baki iskolában zajlott, szintén Rambala Éva vezette tréningeken is részt vett, lapunknak elmondta, az egészséges táplálkozás, a biotermékek előtérbe helyezése mellett az egyesület azt is vállalta, hogy az önismeret, az egymást tisztelő figyelem és kommunikáció, a mentális egészség iránt érdeklődő tagság számára is nyújt támogatást. A foglalkozásokat szeretnék rendszeressé tenni, a folytatás tematikáját pedig az dönti el, hogy a résztvevők milyen kommunikációs területekről hallanának szívesen. Vasárnap délután öt óráig Rambala Éva segítségével az erőszakmentes kommunikáció alapjaival ismerkedtek meg a résztvevők, az érzések és a szükségletek azonosítása révén a lehetséges a konfliktushelyzetek békés párbeszéddé alakításának módozatait tanulva.