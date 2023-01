Az első helyezettnek járó díjat, 100 ezer forintos jutalmat és a homlokzatra kihelyezhető Év vendéglátóhelye 2022 táblát hétfőn nyújtotta át Balaicz Zoltán polgármester a Kinizsi utcai vendéglátóhelynek.

Mint elhangzott, az Év legkedveltebb vendéglátóhelye versenyt először 2005-ben hirdette meg az önkormányzat a KISOSZ-szal közösen. A díjról szakmai zsűri döntött 2010-ig, majd néhány év szünet következett, és 2016-ban hirdették meg újra a versenyt a Városmarketing Iroda koordinálásával, ezúttal már a digitális kor elvárásainak megfelelően. Azaz nem zsűri dönt, hanem a közönség mérte meg a vendéglátóhelyeket, éttermeket, cukrászdákat internetes szavazáson. A versenyben 2022-ben annyi változás történt még, hogy immár két kategóriát hirdettek meg, így külön lehetett szavazni az éttermekről, vendéglőkről, és külön a cukrászdákról, kávézókról.

Az elmúlt évben összesen 2936 szavazat érkezett. Az első öt helyezett sorrendje: Pizza Mamma Napoli, Vándor Vigadó, Galeri Étterem és Söröző, Contrast Café - Bistro, Véndiófa Étterem.

Dobos Tamás, Molnár Lívia, Balaicz Zoltán és Ciro Aricó

Fotós: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Mint Balaicz Zoltán kiemelte, soha ekkora különbség még nem mutatkozott. A győztes több szavazatot kapott, mint a másik négy helyezett összesen, sőt a másodikra leadott voksok ötszörösével nyert a páterdombi pizzéria.

A másfél éve megnyílt vendéglátóhely tulajdonosa, Molnár Lívia és Dobos Tamás arról számolt be, miszerint népszerűségük az után ugrott meg látványosan, hogy olasz pizzaszakácsot szerződtettek, a szavazás is bizonyítja, a nápolyi származású Ciro Aricó ételkölteményei a város határain túlra is elviszik az étterem hírét.