Soós Zsolt polgármester elmondta: a Vörös Hadsereg 1943. január 12-én indított támadása a magyar történelem egyik legnagyobb katonai veszteségét okozta, szinte nincs olyan települése hazánknak, amely ne lenne érintett a tragédiában.

- A Zala Megyei Levéltár levéltáros asszisztense, Bekő Tamás kutatásaiból tudhatjuk, hogy Zalatárnok számos katonát adott a Don-kanyarban megsemmisítő vereséget szenvedett II. Magyar Hadseregnek, s a településünk embervesztesége 43 fő volt a II. világháború harci cselekményei miatt – emelte ki Soós Zsolt. – Az utókornak erkölcsi kötelessége megemlékezni róluk. Önkormányzatunk néhány éve rendbe tetette a község II. világháborús emlékművének környezetét, azóta méltó körülmények között tudjuk kifejezni kegyeleti érzéseinket.

A polgármester hozzátette, a doni áttörés évfordulója kapcsán Zalatárnokon a falu szülöttére, néhai Varga Imre atyára, volt csesztregi plébánosra is emlékeznek, aki 96 évesen, 2016. január 13-án hunyt el. Varga Imre tüzérként maga is harcolt a keleti hadszíntéren, az ott átélt szörnyűségek miatt fogadta meg, ha épségben hazatér, szolgálatát az egyháznak ajánlja. Papi hivatása mellett folyamatosan azon igyekezett, hogy életben tartsa a doni hősök emlékét, majd nyugállományba vonulását követően utat szervezett az egykori hadszíntér helyszíneire, hogy ott is megemlékezzenek az elhunytakról.