A zenei közreműködők ezúttal is Lőrincz Kálmán (gitár) és Paksa Gergely (orgona) voltak. A műsor felelevenítette a júdeai pásztorok és a három napkeleti bölcs 2000 évvel ezelőtti, betlehemi látogatását az újszülött Jézusnál, és egyben ennek mai aktualitását is kihangsúlyozta. Az ünnepi hangulatot emelték a klasszikus dalok és a modern feldolgozású karácsonyi énekek. A rendezvény érdekessége volt, hogy a gyermekszereplők egy része a műsor után, a mise folytatásában egyúttal az oltár körüli minisztrálási feladatokat is ellátta. Farkas László plébános Jézus Krisztus születésének ünnepén arról beszélt, milyen nagy különbség van aközött, ha valaki Istennel együtt, Isten mellett, illetve Isten nélkül karácsonyozik, azután pedig köszönetet mondott a műsor szervezőinek, szereplőinek, valamint az abban segédkezőknek. A mise végén Varga Katalin polgármester kapott szót, aki a faluközösség megtartó erejét, a gyermekvállalás fontosságát hangsúlyozta, majd a helyi önkormányzat ajándékát nyújtotta át az idén született, a községben lakó Kusztos Liliána és Szmodics Krisztián szüleinek.