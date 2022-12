Az akció során 18 éven felüliek próbálhatták ki a biztonságiöv-szimulátort. Komláti Beatrix, a közlekedésrendészeti alosztály vezetője elmondta, hogy az utóbbi időszakban a nagy számban megnövekedett közúti balesetek elkerülése érdekében kezdeményezett baleset-megelőzési kampányt a rendőrség.

Érdemes tudni, hogy már kisebb sebességgel történő ütközésnél is komoly sérüléseket lehet szerezni a biztonsági öv használata nélkül. A KRESZ kötelezővé teszi a biztonsági öv gépjárművekbe történő beszerelését, az ülésen utazó személynek a biztonsági öv becsatolásával kell magát rögzíteni, vagyis a biztonsági öv használata lakott területen belül és kívül is kötelező. A gépkocsiban utazó 150 centiméternél alacsonyabb gyermeket pedig a neki megfelelő biztonsági rendszerben kell rögzíteni. A felmérések szerint a balesetek során a biztonsági öv használatával 50-60 százalékkal javulhatnak egy esetleges ütközés esetén a túlélési esélyek, hiszen az autóból kirepülő emberek 75 százaléka életét veszti, vagy nagyon súlyos, esetlegesen maradandó sérüléseket szenved. Biztonsági öv nélkül már 30 kilométeres óránkénti sebességnél is elszenvedhető halálos sérülés.

A légzsák és a biztonsági öv együttes használatával a sérülések mértéke tovább csökkenhet. A légzsákok elterjedése óta kiemelten fontos a biztonsági öv használata, mivel az ütközés során lelassítja az ember mozgását, ezzel elég az idő ahhoz, hogy a légzsák felfúvódjon, és ne hirtelen lökje vissza a vezetőt, illetve az utast az ülésbe. A biztonsági öv használata nélkül a légzsák súlyos sérüléseket okozhat.