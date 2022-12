Kihasználták, hogy a téren felépített nagyméretű fapavilon is megkapta a hivatalos használatbavételi engedélyt, így a 7., immár hagyományos karácsonyváró rendezvényüket a szokásosnál is nagyobb körben tartották, meghívták rá az egyesületi és a pártoló tagok mellett a hegyen élőket és a szőlőskertek gazdáit családostól, gyerekestől, unokástól, sőt, volt aki a dédunokáit vitte magával. Mint Dancs István, a Besenyő és Öreghegy Polgárőr Egyesület elnöke hangsúlyozta, fontos, hogy a gyerekek megszeressék a közösséget, magukénak érezzék a teret, hiszen egykét évtized múlva ők viselik majd gondját az építménynek, annak az értéknek, amit a közösség tagjai több száz órányi saját munkájukkal megteremtettek. A nem mindennapi teljesítményt példaértékűnek nevezte Gecse Péter alpolgármester, a településrész önkormányzati képviselője is, akinek a segítségét és a városi önkormányzat támogatását viszont a közösség nevében az egyesület elnöke köszönte meg.

A zuhogó esőben is feldíszítették az épület elé ősszel ültetett karácsonyfát

A gyerekek karácsonyi énekekkel, versekkel fogadták a Mikulást

Az épület előtt ősszel ültetett fenyőfát a rendületlenül szakadó esőben is feldíszítették, saját fedelük menedékében a felnőtteket fűszeres forralt bor, zsíroskenyér, az aprónépet sütemény, forró csoki és tea kényeztette - s a gyermekek kedvéért feldíszített kistraktoron megérkezett segédeivel a Mikulás is, aki ezúttal sem mérte szűkmarkúan az ajándékokat.

A fiatalabb "hegylakó" polgárőrcsemete, a pár hónapos Dancs Verona is kapott ajándékot