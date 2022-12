Zalaegerszegen a nagy kereskedelmi áruházakban karácsony után is bőséges még a választék szaloncukorból. Kedd este az egyik multinál 50, szerdán egy másiknál 60-70 százalékos leértékeléssel kínálták az édességet. Nem csoda, hogy sok dobozzal magmaradt, a kilónkénti ár még a legolcsóbb kategóriában is nagyon megemelkedett már tavaly, s ezt tetézte az idei, minden élelmiszerre kiterjedt drágulás. Bár lehetett idén, karácsony előtt 1700-1900 forintért is venni a kimért édességből, a minőség nagyon változónak bizonyult, s aki igazán különlegeset akart, kilónként 10 ezer forint felett kellett rászánnia. Ma az egyik prémium kategóriás szaloncukorból (Lissé, pisztáciás krémmel) 859 forintért adtak egy 200 grammos csomaggal, a mintegy 60 százalékos leértékelés után. Kilónként ez is csaknem 4300 forintra jön ki, de ha valamelyik csábító édességet csak a magas ára miatt nem kóstoltunk meg karácsonykor, most talán bepótolhatjuk.