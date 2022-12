Kanász János polgármester az avatáson elmondta: a közelmúltban befejeződött a településen a szennyvízhálózat kiépítése, ezért jó néhány útszakaszt újra kellett aszfaltoztatni.

– A beruházás a Belügyminisztérium által kiírt pályázat keretében valósulhatott meg, az útszakaszok aszfaltozásához 75 százalékos támogatást nyertünk, ami 17,2 millió forintot jelentett – árulta el Kanász János, aki hozzátette: a fennmaradó 25 százalékos önrészt – 5,6 millió forintot – az önkormányzat fizette, azonban az időközben elszabaduló anyagárak miatt további 3 millió forinttal kellett kipótolni a költségeket, amit szintén a település finanszírozott. Szerencsére a határidőket tartani tudtuk, hiszen bár a forrásokat korábban megkaptuk, csak a szennyvízcsövek lefektetését követően lehetett helyreállítani, aszfaltoztatni az utakat.

A pénteki avatáson részt vett Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője, aki úgy fogalmazott: az elmúlt években számos fejlesztést, beruházást sikerült átadni Surdon, ahogy a térség többi kistelepülésén is.

– Sajnos az idei év nem várt nehézségeket okozott a gazdaságnak, s félő, hogy a következő év is döcögős lesz, ám az biztos, hogy a magyar vidék felzárkóztatása tovább folytatódik – hangsúlyozta a képviselő. – A kormány számára továbbra is prioritás a kistelepülések fejlesztése, ezért uniós és hazai források is rendelkezésre állnak majd, jóllehet kisebb keretösszeggel, mint korábban.