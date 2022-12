Zalaegerszegi hírek:

Igazgatási szünet lesz a zalai kormányhivatalban is.

Igazgatási szünetet tartanak a kormányablakok és a kormányhivatali ügyfélszolgálatok december 22. és január 6. között, de a kijelölt helyeken, Zala megyében három kormányablakban ez idő alatt is lehet majd ügyeket intézni. A Zala Megyei Kormányhivatal sajtóközleményben tudatta: a megyében a zalaegerszegi, Munkácsy utcai, a nagykanizsai, Eötvös tér 16. alatti, valamint a hévízi, Kossuth utca 1. szám alatti kormányablak lesz nyitva az igazgatási szünet alatt. December 22-én csütörtöki ügyfélfogadási rend szerint működnek, majd karácsony után, hétfőtől csütörtökig 8 és 16 óra között lesz lehetőség az ügyintézésre. Pénteki napokon minden kormányablak és okmányiroda zárva tart. Az elkészült okmányok kézbesítését december 12-étől már csak olyan kormányablakokba lehet kérni, amelyek az igazgatási szünetben is nyitva tartanak.

Felújították a járdát a megyeszékhelyi Kert utcában.

Önkormányzati forrásból, 8 millió forint értékben, 109 méter hosszúságban újították fel a Kert utca északi oldalán a járdaburkolatot. Erről a helyszínen számoltak be az újságíróknak csütörtökön. A kivitelező Vasi Aszfaltgép Kft. a meglévő, rossz állapotú járdát teljes szélességben és pályaszerkezettel együtt elbontotta, majd a kapubejárók magassági szintjének figyelembevételével újította fel a Kert utca 11-25. számú házak közötti szakaszt. Balaicz Zoltán polgármester elmondta, hogy az arányos városfejlesztés során igyekeznek minden kérést figyelembe venni. Jövőre várhatóan kevesebb önkormányzati forrást tudnak hasonló célokra fordítani, ám a Kovács Károly Városépítő Program további távlatokat nyit a megvalósításhoz.

Fotókiállítás nyílt a migrációról.

A Mathias Corvinus Collegium zalaegerszegi központjában, a Tudomány és Technika Házában megnyílt a Mozgásban: migráció a kamerán keresztül című fotókiállítás, amelyet kerekasztal-beszélgetés követett. A résztvevőket dr. Sali Zsófia, az MCC egerszegi központjának vezetője köszöntötte, jelezve, a nagy népmozgások korát éljük, a Migrációkutató Intézet munkatársai a migráció számos típusával és arcával találkoztak Európában terepkutatásaik alkalmával. Ezen utak, találkozások során fotók ezrei készültek a fotóművészek lencséin keresztül. Az ő munkáik inspirálta arra a szervezőket, hogy létrehozzák a kiállítást, amelyen keresztül a látogatók számára szeretnék közelebb hozni és bemutatni a migráció szerteágazó és komplex világát. A beszélgetésben Gyurkovits Tamás fotográfus és Jászberényi Sándor újságíró, haditudósító vett részt, őket Vargha Márk, a Migrációkutató Intézet vezető elemzője faggatta az általuk átélt különleges szituációkról és a fotózás iránti elhivatottságról.

Adventi sétára várják a városlakókat.

December 10-én, szombaton 15 óra 30 perckor Régi idők karácsonyai címmel ismét múltidéző városnéző adventi séta indul a Zalaegerszegi Tourinform Iroda szervezésében. A rendezvény az Egerszegi Advent programsorozathoz kapcsolódik. A séta a Mindszenty térről indul a belváros felé. A résztvevők megtudhatják, hogy a két világháború közötti időkben milyen áruházak működtek Zalaegerszegen, mi került az ünnepi asztalokra és a fa alá, és mely belvárosi épületek határozták meg akkor a város képét. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Keszthelyi hírek:

Ezúttal sem kell parkolási díjat fizetni Keszthelyen az ünnepi időszakban.

Az elmúlt évekhez hasonlóan, december 10-től január 6-ig nem kell parkolási díjat fizetni Keszthelyen. Többek között erről is beszélt Manninger Jenő polgármester a csütörtöki sajtótájékoztatóján. A politikus hangsúlyozta, ezzel is támogatják a helyi vállalkozókat, kereskedőket a karácsonyt megelőző időszakban, hogy minél többen érkezzenek hozzájuk vásárolni. Azt is mondta: a belvárosban folyamatosan rendezvényeket tartanak, s ha picit szerényebben is, mint az elmúlt években, de segítik az adventi készületet, a karácsonyra való hangolódást. A belvárosi üzleteket azzal is támogatják, hogy az október 1-től 2023. április 30-ig terjedő időszakra 30 százalékos bérletidíj-kedvezményt biztosít számukra az önkormányzat, folytatta Manninger Jenő, aki elmondta: január 1-jén lépett volna életbe az önkormányzati lakások bérleti díjának 30 százalékos emelése, amit méltányoságból elhalasztottak májusig, „hogy az emelkedő rezsidíjak mellé ne tegyünk újabb terhet az ott élőkre”.

Negyven esővízgyűjtő szettet adtak át Gyenesdiáson.

Gyenesdiás 2017 óta tagja a Klímabarát Települések Szövetségének, s a nagyközség azóta kiemelten klíma- és ökotudatos politikát folytat, elevenítette fel Gál Lajos polgármester. Elfogadtak például egy stratégiát, amelyben 7-7 kibocsátáscsökkentő, illetve alkalmazkodást segítő, továbbá 8 szemléletformáló intézkedés szerepel. Az elmúlt években ezeket próbálták aprópénzre váltani önerőből, illetve különféle pályázatok segítségével. Az esővízgyűjtőket is pályázati forrásból szerezték be. A céljuk az, hogy a leginkább ökotudatos kiskerttulajdonosok a 210 literes tartályokban összegyűjthessék a csapadékot, amit egy helyi vállalkozástól beszerzett tápoldattal kevernek össze, s azzal locsolják az udvarukon lévő növényeket.

A Bársonytalp a Cicákért Zala Egyesület az adventi készülődés jegyében is számít a támogatók figyelmére.

December 10-én, szombaton a keszthelyi Balaton Színházban, míg 15-én és 16-án az egerszegi adventi vásárban várják az önzetlen segítőket. Müller Roxána egyesületi titkár a Zalai Hírlapnak elmondta: februárban kezdődik a macskák ivarzása, tehát előtte már befejezik az ivartalanítási tervük végrehajtását, ez az egyesület fő profilja, a felesleges szaporulat visszaszorítása. Évente több mint 500 műtétet finanszíroznak, több Zala megyei állatorvossal dolgoznak együtt. A szervezet emellett mintegy 400 állatot lát el folyamatosan. Menhelyük nincsen, a macskák ideiglenes befogadóknál élnek.

Nagykanizsai hírek:

Igazgatási szünet lesz a zalai kormányhivatalban is.

Igazgatási szünetet tartanak a kormányablakok és a kormányhivatali ügyfélszolgálatok december 22. és január 6. között, de a kijelölt helyeken, Zala megyében három kormányablakban ez idő alatt is lehet majd ügyeket intézni. A Zala Megyei Kormányhivatal sajtóközleményben tudatta: a megyében a zalaegerszegi, Munkácsy utcai, a nagykanizsai, Eötvös tér 16. alatti, valamint a hévízi, Kossuth utca 1. szám alatti kormányablak lesz nyitva az igazgatási szünet alatt. December 22-én csütörtöki ügyfélfogadási rend szerint működnek, majd karácsony után, hétfőtől csütörtökig 8 és 16 óra között lesz lehetőség az ügyintézésre. Pénteki napokon minden kormányablak és okmányiroda zárva tart. Az elkészült okmányok kézbesítését december 12-étől már csak olyan kormányablakokba lehet kérni, amelyek az igazgatási szünetben is nyitva tartanak.

Egyre több a bolti lopás.

A Nagykanizsai Rendőrkapitányság illetékességi területén emelkedett a bolti lopások száma az elmúlt két évben. Erről Kékesi Ádám rendőr alezredes, a Nagykanizsai Rendőrkapitányság közrendvédelmi osztályvezetője beszélt csütörtökön. Lényegében nincs olyan nagyobb áruház, ahol ne történt volna valamilyen formában alkalmi lopás, tette hozzá. Ahogy közelednek az ünnepek, egyre több bevásárlóközpontból kapnak jelzést tolvajokról, és érkeznek feljelentések. Az alkalmi lopások általában szabálysértési eljárást vonnak maguk után, kivéve, ha üzletszerűséget állapítanak meg vagy ha az eltulajdonított termékek értéke meghaladja az 50 ezer forintot. Ebben az esetben bűncselekmény miatt folytatnak nyomozást. Az idei évben eddig 74 személlyel szemben jártak el bolti lopás miatt, ebből 29 esetben került sor helyszíni bírság kiszabására. Ismeretlen személy ellen 45 esetben indítottak eljárást, de később mindig kiderült, hogy ki volt a tettes.

Ingyenes élő koncertet tart a Wellhello zenekar december 17-én a Kanizsa Arénában.

Az aréna az eseményre 4000 fő biztonságos beléptetését teszi lehetővé, ezért kötötték regisztrációhoz a részvételt. A Wellhello tagjai, Fluor és Diaz 20 órakor lépnek a közönség elé, de érdemes korábban érkezni, hiszen 18.30-tól Dj. Collie áll lemezlejátszók mögött. Az élő koncert után pedig újabb buli kezdődik Dj. Newikkel.