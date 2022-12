A résztvevők – akik nemcsak helyből, de a környező településekről, illetve Zalaegerszegről is érkeztek – első ízben a narancslekvár főzésének módjával ismerkedtek, majd mézeskalács-díszítő foglalkozást tartottak, zárásként pedig karácsonyi italok készítésének és tálalásának fortélyait mutatták be nekik. Ez utóbbi program házigazdája a településen élő bármixer, Bognár Balázs volt, aki arról beszélt, hogy egészen egyszerű, mindennapos, akár egy kistelepülési üzletben is megvásárolható alapanyagokból is tudunk nagyszerű italokat keverni. Vendégfogadáskor érdemes odafigyelni arra, hogy nem mindenki fogyaszthat alkoholtartalmú italt, ezért a kínálatban mindig legyen olyan koktél, amivel a járművezetőket, gyermekeket vagy az absztinenseket is meg tudjuk kínálni. Miután a településen hangsúlyos a borkultúra, ezért Bognár Balázs a bemutatón a sangriáról is beszélt, amely a borok tulajdonságait még inkább felerősíti.

Forrás: Pusztaszentlászlói önkormányzat