Zártkerti utat újítottak fel Iklódbördőcén

Több tucatnyi szőlőbirtok, továbbá a XIII. században emelt szakrális épület, a mároki kápolna közelíthető meg azon az Iklódbördőcéhez tartozó külterületi úton, amelynek felújítás utáni átadóját a közelmúltban tartották – írja a Zalai Hírlap. Az eseményen Sabján Krisztián polgármester elmondta: a beruházás értéke 45 millió forint, ennek 95 százalékát a vidékfejlesztési programban elnyert pályázati támogatás biztosította a község számára. A fejlesztés során 350 méter hosszban készült 3 méter széles aszfaltozott, továbbá közel egy kilométer hosszúságban bazaltköves út, illetve 500 méter hosszban burkolt folyókát is építettek a vízelvezetés érdekében.

Gasztronómiai különlegességek bemutatója Pusztaszentlászlón

Házilag is elkészíthető gasztronómiai különlegességek bemutatására szervezett három előadásból álló adventi programsorozatot Pusztaszentlászló önkormányzata – írja a zaol.hu. A résztvevők először a narancslekvár főzésének módjával ismerkedtek, majd mézeskalács-díszítő foglalkozást tartottak, zárásként pedig karácsonyi italok készítésének és tálalásának fortélyait mutatták be nekik. Ez utóbbi program házigazdája a településen élő bármixer, Bognár Balázs volt, aki arról beszélt, hogy egészen egyszerű, mindennapos, akár egy kistelepülési üzletben is megvásárolható alapanyagokból is tudunk nagyszerű italokat keverni.

Civilek főztek közösen a város lakóinak Zalalövőn

Hatodik alkalommal rendezték meg karácsonyi jótékonysági akciójukat a zalalövői civil szervezetek. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően ezúttal is disznótoros húsos káposztát főztek, amit ajándékcsomag kíséretében szállítottak ki a városban élőknek – olvasható a Zalai Hírlapban. Az akciót a Kerecsen Hagyományőrző és Kulturális Egyesület indította el, majd a többi civil szervezet is csatlakozott. Idén annyiban változott a program, hogy már nem disznóvágással kötötték össze, hanem tőkehúst vásároltak, azt dolgozták fel, illetve a plébánia melletti területen abból készítették az egytálételt. Idén mintegy 120 adag étel készült, aminek kihordását hat egyesület tagjai vállalták.

Megújult útszakaszok Surdon

Több felújított útszakaszt avattak pénteken Surdon. A közel 660 folyóméter út aszfaltozása mintegy 26 millió forintba került, a költségek nagyobb részét pályázati forrásból, kisebb hányadát önerőből finanszírozta az önkormányzat. Kanász János polgármester az avatáson elmondta: a közelmúltban befejeződött a településen a szennyvízhálózat kiépítése, ezért jó néhány útszakaszt újra kellett aszfaltoztatni. A beruházás a Belügyminisztérium által kiírt pályázat keretében valósulhatott meg, az útszakaszok aszfaltozásához 75 százalékos támogatást nyertek, ami 17,2 millió forintot jelentett, a fennmaradó 25 százalékos önrészt az önkormányzat fizette, azonban az időközben elszabaduló anyagárak miatt további 3 millió forinttal kellett kipótolni a költségeket, amit szintén a település finanszírozott.

Nőtt a légúti fertőzéssel küzdők száma Zalában is

Országosan és Zala megyében is emelkedett az akut légúti fertőzések és az influenzaszerű megbetegedések tüneteivel orvoshoz fordulók száma az 50. héten az előző héthez képest, közölte holnapján a Nemzeti Népegészségügyi Központ. A 100 ezer lakosra vetített eseteket vizsgálva ugyanakkor Zala megye van jelenleg a legkedvezőbb helyzetben az országban. A népegészségügyi központ laboratóriumában az 50. héten kimutatott vírusok között továbbra is a Covid van többségben, de már influenzát is igazoltak.

Adományokat osztott a kertvárosi plébánia karitászcsoportja

Zalaegerszegen, az új Szent József Közösségi Házban tartotta adventi adományosztását karácsony előtt a kertvárosi Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébánia karitászcsoportja – írja a zaol.hu. A karitászcsoport 49 családot támogatott tartós élelmiszerekből összeállított csomaggal, a nagyobb létszámú családok részére pedig a hívek által felajánlott készpénzből ajándékutalványokat vásárolt. Az adományosztást sokan segítették, egy, a karitászcsoport munkáját több éve támogató vállalkozó 20 nagy értékű csomagot állított össze és vitt el a plébániára. A Zalaegerszegi Liszt Ferenc Vegyeskar pedig a december 18-án a kertvárosi templomban tartott adventi koncertjén összegyűlt készpénzt ajánlotta fel a plébániai karitászcsoport javára.

„Kiúszták” még magukat az év végéhez közeledve a Zalaco-ZÚK versenyzői

Két versennyel zárta az idei évet a Zalaco-ZÚK, amelynek úszói Kaposváron, illetve Veszprémben szerepeltek egyazon hétvégén. E cikluszáró viadalokon jól teljesítettek a megyeszékhelyi úszók – olvasható a Zalai Hírlapban. Kaposvárra csak a „nagycsapat” utazott a nemrég lezajlott rövidpályás országos bajnokság után. Másnap a Zalaco-ZÚK fiatalabb évjáratú versenyzői következtek Veszprémben, majd mindenki rajthoz állt az utolsó versenynapon az 50, 100, és 200 méteres távokon. Az egyenleg pedig a két napon is kiválóra sikerült. 15 arany, 9 ezüst és 11 bronzérem került a Zalaco-ZÚK úszóinak nyakába.