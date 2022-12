A beruházásról hétfőn délután a helyszínen tartottak tájékoztatót. Ezen Balaicz Zoltán polgármester az elmúlt években megvalósított arányos városfejlesztés egyik példájaként említette az ötmillió forint értékű beruházást. Ez értékben nem jelentős, de az itt élők számára fontos, tette hozzá, és megemlített több olyan, a térségben lezajlott, de az egész várost érintő beruházást, mint a Keresztury VMK környéke, a Kaffka-kollégium, a Landorhegyi iskola vagy épp a Széchenyi-technikum felújítása.

Makovecz Tamás településrészi képviselő arról számolt be, miszerint a landorhegyi lakótelepi társasházak közös képviselőivel rendszeresen konzultál arról, hogy a lakók milyen változtatásokat szeretnének. Ennek eredményeként megtörtént a négyemeletes házak közötti magas fák ápolása, a veszélyes ágak eltávolítása, a parkokban padokat újítottak fel. Mivel a lakótelep folyamatosan fiatalodik, egyre több kisgyermekes család költözik ide, ezért tervbe vették egy játszótér kialakítását a Landorhegyi út 3. szám ház térségében. A most befejezett felújítás 62 méter hosszú járdaszakaszt érintett, ahol az esővíz-csatorna fedlapjait is kicserélték, a parkolókhoz vezető szakaszokat akadálymentesítették, mondta végezetül.