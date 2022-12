– A lassan mögöttünk hagyott év nagyon sok változást hozott a számomra, hiszen míg polgármesterként főként Keszthelyhez kötöttek a feladatok, országgyűlési képviselőként és különösen államtitkárként még többet kell utaznom, de továbbra is nagyon fontosnak tartom e száz település képviseletét, amire egyértelmű felhatalmazást és bizalmat kaptam, amit szeretnék megszolgálni. Ez motivál a munkám során – bocsátotta előre Nagy Bálint. – Természetesen most sem költöztem Budapestre: a hivatali teendőimet általában napi ingázással látom el, a hét második felét pedig jórészt a választókerületben töltöm.

Az ön életében, politikai pályáján sok változást hozott 2022. Hogyan élte meg ezeket?

Az elmúlt esztendők sem voltak átlagosak, de az idei még inkább mozgalmasan alakult. A szomszédunkban kitört háborúra és az abból fakadó nehézségekre az EU-nak nem volt jó stratégiája, amellyel kezelni tudta volna a helyzetet. Az elhibázott döntések miatt például energiaválság és komoly infláció van, amely mindenkit érint. Ezek megoldásán kettőzött erővel kell dolgoznunk. Magyarországon idén országgyűlési választást tartottak, amelyen a Fidesz-KDNP negyedik alkalommal ért el kétharmados győzelmet. A választókerületünkben szintén kimagasló eredmény született, s a két keszthelyi időközi – polgármesteri és képviselői – voksoláson is a kormánypártok jelöltjei nyertek. A keszthelyiek többsége mindezzel kinyilvánította, hogy egyetért az elmúlt években megkezdett munkával, és azt folytatásra érdemesnek tartja. Számomra mindig az volt a fő, hogy a választókerületben élő emberekért, közösségekért dolgozzunk, őket erősítsük és javítsunk életkörülményeiken. Ezt ebben a nehéz időszakban különösen fontosnak tartom.

A térségben sorra épültek, szépültek a járdák s az utak. A kora őszi alsópáhoki avatáson középen Nagy Bálint, mellette Czigány Sándor polgármester

Fotós: Halász Gábor

Tavasz óta országos politikai szereplő lett: nemcsak parlamenti képviselőként, hanem államtitkárként is dolgozik.

Amikor tavasszal Lázár János vezetésével megalakult az Építési és Beruházási Minisztérium, felkért, hogy dolgozzak mellette beruházási államtitkárként. Azóta előkészítettünk egy jogszabálytervezetet, amely – elfogadása után – a következő évtizedekben segíti, erősíti majd a magyar gazdaságot nemzetközileg, országosan és lokálisan is. Nem kérdés: ez minden magyar polgár érdeke.

Azóta viszont újabb feladatot kapott: november óta közlekedési államtitkárként tevékenykedik, ami az előzőnél is fajsúlyosabb megbízatás.

Novemberben átalakult a minisztériumi struktúra, az Építési és Beruházási Minisztériumnak nem csak a feladatköre, hanem a neve is megváltozott: Építési és Közlekedési Minisztérium lett. Lázár János jelezte, nagyon elégedett az addigi munkámmal, és megbízott, hogy decembertől léptékekkel nagyobb feladatkörben segítsem a munkáját. Ehhez valóban nagy munkabírásra és átfogó szemléletre van szükség, át kell látni például, hogy egy szakmai módosítás hogyan érinti az emberek mindennapi életét. Alapvetően a közlekedési szakemberek munkájára kell alapozni, de a fő cél az, hogy e szakterület az embereket s a gazdaságot szolgálja, segítse. Rengeteg a tennivaló, például szükség van menetrendi változtatásokra is, amelyekhez át kell világítanunk a teljes struktúrát.

Államtitkári feladatai – nevezzük nevén: lehetőségei – a választókerülete számára is nyújtanak előnyöket?

Az elmúlt időszakban, közösen sokat tettünk azért, hogy Keszthely és a választókerület a nehéz időszakban is profitáljon a települések számára nyújtott lehetőségekből. Úgy érzem, e tekintetben nem állunk rosszul. Ezt a munkát szeretném folytatni a jövőben is, képviselve a 100 település érdekeit, segítve az ott élőket. Erre tettem esküt, ez a legfontosabb. S mivel továbbra is a helyi közösségek megerősítését tartom fontosnak, nem is költöztem el Keszthelyről, a legtöbbször naponta ingázom. Nincs az a kinevezés és funkció, ami ezt az erős kötődést, kapcsolatot veszélyeztethetné.

Álmodott valaha hasonló politikai karrierről?

Teljesen őszintén mondom: nem. Sőt, nem voltak s most sincsenek ilyen vágyaim. Egyetlen ambícióm, hogy ezt a térséget és közösséget, amelynek a családommal együtt magam is része vagyok, tudásom legjavát adva szolgálhassam. Az, hogy ez éppen milyen feladattal, pozícióval jár, számomra messze nem elsődleges.

Fontosnak tartom azt is, hogy tovább erősítsük közösségeinket – fogalmazott Nagy Bálint, aki képünkön egy söjtöri útátadón látható

Fotós: Halász Gábor

Térjünk is vissza a választókerületbe. A százból 98 település jogosult a Magyar falu program forrásaira, s ha jól emlékszem, szinte nem akadt olyan hét, hogy legalább 2-3, a helyi közösségek számára fontos beruházás átadásán ne találkoztunk volna.

A kormány hitet tett amellett, hogy az ország és a gazdaság erősítése elképzelhetetlen a vidék előrelépése nélkül, a fejlesztésekhez pedig meghallgatják a helyi ötleteket, javaslatokat. Igy született meg 2019-ben az MFP, amelynek beruházásai az élet minden területét érintik, beszélhetünk például útfelújításokról, a közösségi terek korszerűsítéséről, épület-energetikai vagy éppen az egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó fejlesztésekről. Örömmel mondhatom, hogy az elmúlt esztendőkben a zalai 2-es választókerületben meghaladta az 500-at a nyertes pályázatok száma, ami 7,9 milliárd forint támogatást eredményezett. Természetesen az MFP-ben nem érintett Keszthely és Zalaszentgrót sem maradt ki a fejlesztésekből. A jövő most ugyan nehezen tervezhető, de a kormány továbbra is elkötelezett a magyar vidék s az itt élők támogatása mellett.

Ismerve Lázár miniszter úr tempóját, bizonytalanul kérdem: az év utolsó napjaiban jut idő picit pihenni?

Körülöttem sosem lassú a tempó, így volt ez a korábbi években is. Az év utolsó napjai is jórészt munkával telnek, de azért az ünnepi időszakban az átlagosnál több időt töltök a családommal.

2023-ra milyen tervekkel készül? Úgy is kérdezhetném: magánemberként, illetve politikusként mik a vágyai?

Magánemberként azt kérem a Jóistentől, adjon erőt és egészséget ahhoz, hogy a munkámat folytatni tudjam, s az a bizalom, támogatás, amit a feleségemtől és a családomtól eddig is kaptam, megmaradjon. Rájuk mindig számíthattam, nélkülük nem tudnám ezt a munkatempót tartani. Tudom, hogy közéleti feladataim miatt jóval nagyobb teher hárul a feleségemre, ami miatt nagy köszönettel tartozom neki. A politikai életet tekintve: ez az esztendő nem volt könnyű, s figyelve a globális politikai folyamatokat, 2023 sem lesz az. Nekünk az a dolgunk, hogy ezt a helyzetet a lehető legjobban, az emberek érdekeit messzemenőkig szem előtt tartva oldjuk meg. Azt remélem, közösen, együttműködésben ez sikerülni fog. S fontosnak tartom azt is, hogy tovább erősítsük közösségeinket, amelyek – ebben biztos vagyok – kiállják az idők próbáját.

Önnél többet viszonylag kevesen töltenek úton Magyarországon. Közlekedési államtitkárként szemlélve, mit lát s tapasztal?

A tömegközlekedést tekintve sok a teendő, hogy a helyzet tovább javuljon, de ha megnézzük nagyvállalatainkat, például a MÁV-csoportot – ideértve természetesen a Volánt is – kijelenthetjük: a minőség jórészt azon a majdnem 60 ezer munkavállalón múlik, akik napról napra, hajnaltól éjszakáig teszik a dolgukat, s „viszik a hátukon” a közösségi közlekedést. Sok a feladat, a teendő, de rájuk építhetünk a jövőben is. Az utakkal kapcsolatban pedig láthatjuk, a kormány az elmúlt időszakban nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a hazai útinfrastruktúra fejlődjön, de e tekintetben is rengeteg még a tennivaló, így hát folytatjuk a megkezdett munkát.