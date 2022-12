Teleki László elnök elmondta: a megemelkedett energiaárak miatt több korábbi támogató nem tudta vállalni a három napi meleg étel lefőzését, de végül akadtak olyanok, akik elkészítették mindhárom napra a menüt.

– Az eredeti cél mit sem változott az elmúlt évek során, az egy tál meleg étel mellé egyfajta közösségi élmény is társul, s így nem kell egyedül tölteni a karácsonyt azoknak, akik család és rokonok híján vannak – mondta Teleki László.

Segítő kézből sem volt hiány, december 24-én Balogh László polgármester és dr. Schauta Marcell, a szociális bizottság elnöke porciózta a paradicsomos káposztát, de a Vöröskereszt és a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ képviselői is segítettek.

– Sajnos rászoruló ember mindig van, de szerencsére a segítőkészség is jelen van, ami azt jelenti, hogy sok jó ember él a városban – fogalmazott Balogh László.

A roma nemzetiségi önkormányzat vasárnap és hétfőn is várta a rászorulókat és egyedül élőket a közösségi házba, a három nap során több száz adag meleg étel, gyümölcs és édesség fogyott.