Minderről Hegedűs László fesztiváligazgató tájékoztatta lapunkat. Elmondta: az elmúlt két esztendő kényszerszünete, valamint az elszabaduló költségek miatt gyakorlatilag ez évben a túléléséért közt a hazai könnyűzenei ágazat, s ez az AlteRába fesztiválra is igaz. Ennek okán a jól megszokott, gazdag és változatos zenei kínálatot nem tudják biztosítani, azaz több ponton is a kezdeti építkezés időszakához térnek vissza.

- Az utóbbi években megszokott nagyszínpadon fesztivál helyett újra sátras koncerteknek biztosítunk helyet, ezzel azt is ki tudjuk küszöbölni, hogy az esetleges kedvezőtlen időjárási körülmények negatív módon befolyásolják a fesztivál megrendezését – mondta Hegedűs László. – Ez befolyásolja a fesztivál befogadóképességét, visszatérünk a családias jelleghez, vagyis napi ezer fő alatti rendezvényekben gondolkodunk, jelen körülmények között ennél nagyobb nézőszámra nem is indokolt számítani. Így a bérletekkel együtt naponta 900 belépőt értékesítünk, hogy a saját személyzetünkkel, a zenekarok technikai stábjaival együtt beleférjünk az említett létszámkeretbe. Bérleteket ezért nagyon minimális darabszámban tudunk csak értékesíteni, nagyobb hangsúlyt helyezünk a napijegyes látogatókra.

A három naposra csökkent 2023-as AlteRába fellépői közt lesz a Pál Utcai Fiúk, az Aurora, a 30Y, a Beton.Hofi, a Müller Péter Sziámi and Friend, az Esti Kornél, valamint az Elefánt is. Mellettük néhány kevésbé ismert, de kiváló zenekar, valamint helyi és környékbeli közreműködők, illetve lemezlovasok teszik teljessé a programot. A fesztiváligazgató azt is elmondta: az időpont áthelyezése augusztus 17-19-re nem a fentebb említett okok miatt történik, hanem azért, mert építési-felújítási munkálatok zajlanak a Rába Szabadidőközpont, s azok nem fejeződnek be július közepéig. Ez a változás csak 2023-at érinti, a későbbiekben újra a megszokott időpontban rendezik meg az AlteRábát.