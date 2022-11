Paál István polgármester arról tájékoztatott, hogy idén összesen 33 köbméter tüzelőt nyertek el a pályázaton, ebből 1,3 köbméterrel tudták segíteni a nehezebb körülmények közt élőket, főként a halmozottan hátrányos helyzetű helyieket, valamint az egyedülálló időseket igyekeztek segíteni. A tűzifát az önkormányzat közfoglalkoztatottjai házhoz szállították és be is hordták, ahol a lakók kérték. A polgármester azt is elmondta, hogy megtartották az éves közmeghallgatást is a faluban nagyszámú érdeklődő részvételével, ahol a település vezetője számolt be az önkormányzat munkájáról, a befejezett és folyamatban lévő lévő pályázatokról.