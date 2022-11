Petőfi – másképp címmel tartott rendhagyó irodalomórát Zsille Gábor József Attila-díjas költő, műfordító, publicista kedden a városi könyvtárban középiskolásoknak a Petőfi bicentenárium alkalmából, ahol a költő „emberi” oldalát ismerhette meg a közönség.

– Célom, hogy közelebb hozzam a diákokhoz a közel 200 éve élt Petőfit – mondta a program kezdete előtt Zsille Gábor. – Régi bánatom, hogy az irodalom tankönyvekből a legérdekesebb, legizgalmasabb dolgok, háttéranyagok, esetleg érdekes pletykák kimaradtak, mert az oktatáson eluralkodott az akadémikus szemlélet. Ami nem illik egy alkotó hivatalos profiljához, azt kíméletlenül lenyesegetik, kihagyják. Én a hétköznapi embert, a hétköznapi Petőfi Sándort szeretném bemutatni a diákoknak. Olyan érdekességeket mondok el, amelyek nem szerepelnek a könyvekben. Úgy gondolom, Petőfi sokkal izgalmasabb volt annál, mint ahogy a tananyag elénk tárja.

A fent leírtak mellett azt is megtudhatta a hallgatóság, hogy Petőfi fordította először magyarra Robin Hood történetét, illetve azt, hogyan nézték a teljes napfogyatkozást együtt Jókaival és Orlai Petrich Soma festőművésszel, s az is kiderült, miért vesztette el a látását három napra. A szerelmi élete is szóba került, Szendrey Júliáról is elárult az előadó néhány magánéleti részletet, aki szintén izgalmas, sokszínű egyéniség volt.

Az elhangzott érdekességeknek a világhálón is utána lehet járni, de érdemes Petőfi úti jegyzeteit, leveleit, Jókai emlékiratait, vagy Vörösmarty ügyvéd mecénása, Bártfay László emlékiratait olvasni, hogy személyes oldalukról is megismerjük a korszak szereplőit.