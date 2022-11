A Zala Megyei Kormányhivatal által a Pannon Egyetem Zalaegerszegi Képzési Központjában szervezett tanácskozáson bemutatta a 2021-ben új alapokra helyezett pályaválasztási programot, amelyet az érintett érdeklődők pályaválasztási honlapon (palyavalasztas-zala.hu) ismerhetnek meg. A megyei kormányhivatal tájékoztató filmek, online kapcsolatok és külön kiadvány segítségével áll a pályaválasztók rendelkezésére, hogy az általános iskolából kikerülők pontos képet kaphassanak a szakképzési palettáról, munkaerőpiaci trendekről, az elhelyezkedési szempontokról, a továbbtanulás adminisztratív teendőiről, tette hozzá a főispán. A sikeres pályaválasztás életre szóló döntés, ami nemcsak az egyénnek, a fiatalnak, a családnak, de a társadalomnak is hasznára van, hangsúlyozta a szónok.

Vigh László országgyűlési képviselő a szülők aggodalmait igyekezett oszlatni, amikor saját gyermekei pályaválasztásáról beszélt, jelezve, ha a családban mintákat kap a gyerek a munkához, maga is szívesen vesz példát a szüleiről, a kezdeti nehézségek után célba ér. A tanácskozáson pedagógiai, szakmai előadások hangzottak el a szakképzés nemzetközi és hazai tapasztalatairól, személyes karrierútról és a motivációs rajzpályázat eredményhirdetésére is sor került.

A pályaválasztási konferenciára online jelentkezett be Budapestről dr. Borbély-Pecze Tibor Bors egyetemi docens, a Magyar Pedagógiai Társaság Pályaorientációs Szakosztályának elnöke, aki a pályaválasztás és a pályaorientáció eltérő fogalomrendszerére hívta fel a figyelmet, majd arról beszélt, hogy kis korban kell elkezdeni az ismeretek, a készségek és attitűdök fejlesztését. Így nemcsak a közismereti tantárgyak sora, hanem az önismeret, a pályaedukáció (foglalkozások megismertetése), a majdani hivatáshoz szükséges kompetenciák kialakítása, fejlesztése is a tanulás része lesz. Kanadai és ausztráliai tapasztalatokon keresztül mutatta be azt a modellt, aminek a követését a hazai rendszerváltás utáni gazdasági átalakulás indokolta.

Vizlendvai László, a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum főigazgatója a szakképzés magyarországi helyzetét vázolta, dr. Németh István, a PE rektorhelyettese, a ZEK főigazgatója a szakképzésből az egyetemre vezető útról szólt, Gerencsér László, a Tető Építők Egyesülete elnökségi tagja szakmájában sikeres szakemberként beszélt.

A 20 iskolából 200 alkotás érkezett a rajzpályázatra, a legjobbaknak járó díjakat dr. Sifter Rózsa főispán adta át a konferencia végén.