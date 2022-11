Gyér érdeklődés mellett, lakossági észrevétel nélkül zajlott le a közmeghallgatás. Horváth László polgármester számolt be az önkormányzat munkájáról. A város pénzügyi helyzetéről elmondta, hogy sikerült megőrizni a működőképességet, az intézmények zavartalan fenntartása biztosított, ami "nagy szó" a jelenlegi időszakban, mikor a pandémiás helyzetből kilábalva most éppen a szomszédunkban zajló háború hatásait érezzük. A város költségvetési főösszege idén 5,8 milliárd forint, ebből mintegy 2,6 milliárd forint kapcsolódik pályázatokhoz, 2,5 milliárd az önkormányzati intézmények bevétele. A polgármester részletesen ismertette az egyéb bevételi és kiadási tételeket, hozzátéve, hogy az önkormányzat adósságszolgálata 308 millió forint. Kiemelte, hogy 2022-ben 18 folyamatban lévő pályázata van az önkormányzatnak, ezek között vannak a korábbi évekről áthúzódó programok is, illetve olyan európai uniós projektek, melyeket euróban finanszíroznak. A 18 projekt teljes költségvetése több, mint 5 milliárd forint. Továbbá olyan beruházások is megvalósultak a városban, melyeknél nem az önkormányzat volt a projektpartner, ilyen a kézilabdacsarnok építése, a Vörösmarty-iskola felújítása, illetve a gyógyfürdőben az egészségturisztikai fejlesztés és az új gyógyászati központ kialakítása, melyek megvalósításával újabb mintegy 5 milliárd forint értékkel gazdagodott Lenti.

Fotós: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap

Az önkormányzati ülésen összesen 22 napirendi pontot tárgyaltak a képviselők. Módosították a helyi adórendeletet, jövő évtől a magánszemély kommunális adója évi mértékét adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogonként 8 ezerről 10 ezer forintra, az építményadó mértékét négyzetméterenként 500-ról 600 forintra emelik. Tárgyalták a helyi adóztatásról szóló beszámolót is. Ebből kiderült, hogy a helyi iparűzési adóból származik a legtöbb bevétele a városnak az adónemek közül, az október végi adatok szerint ennek teljesülése 100 százalék fölött van. Az építményadó teljesülése elmaradt a tervezettől, aminek az elsődleges oka a negatív adózói morál. A magánszemély kommunális adójából befolyt bevétel összege megközelíti a 100 százalékos teljesülést, az idegenforgalmi adóbevétel teljesülése is 95 százalék fölött van.