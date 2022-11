A Fidelitas és az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség immár hagyományos Fiatalok estje rendezvényén az elmúlt időszak történéseiről és a jövőbeni feladatokról is eszmét cseréltek a résztvevők. Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos lapunknak elmondta: a vacsoraest keretében egy kötetlen hangulatú konferenciát is tartottak, amelynek középpontjában a most zajló, brüsszeli szankciókról szóló nemzeti konzultáció volt.

A politikus jelezte azt is: a választókerületben összetartóak a polgári, keresztény, konzervatív értékeket valló és képviselő közösségek. Munkájuk pedig nagyban hozzájárul a kiváló eredményekhez.