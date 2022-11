Köszönhetően a hangoskodó ludaknak, az óljukban elbújt atya nem kerülhette el sorsát. Innen is ered sok libával kapcsolatosan mai gasztronómiai szokás. A középkor egyik legnépszerűbb szentjéhez sok magyar népszokás is fűződik, ugyanis ezen a napon fejeződött be a szüret és az aratás, amit a munkások finoman töltött libával ünnepeltek. Ugyancsak ilyenkor került asztalra az újbor.

Forrás: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap

Német nyelvterületeken Márton-napkor fáklyás, lampionos felvonulást tartanak, a Márton-tűz jelzi a fényt, azaz a jócselekedetet. Ilyenkor a felvonulók azt jelképezik, hogy fényt, jóságot visznek mások életébe.

Pénteken sötétedéskor Orbányosfán voltunk szemtanúi egy ilyen lámpás felvonulásnak, amit először szervezett a házigazda Forintosháza major (Rosehill Gardens) tulajdonosa, a meridián tornaoktató Horváth Hédi és Lendvai Katica aromaterapeuta.

– Márton nap hagyománya a köztudatban a libaevéssel kapcsolódik össze. Van azonban egy kevésbé ismert szokás, amely a Waldorf iskolákban terjedt el – mondta érdeklődésünkre Katica. – Márton még katonaként megosztotta a köpenyét egy, a kapuban didergő koldussal és jó cselekedete, mint fénylő csillag ragyog előttünk példát mutatva. A lámpással mi is a jóság fényét mutatjuk meg a legnagyobb sötétségben.

Mára hazánkban is egyre több helyen folytatják ezt a szokást, amikor gyerekek és szülők együtt készítik el lampionjaikat, járják végig a mécsesekkel kirakott utat a sötétben és énekelnek a máglya körül. A szervezők idén először hívták életre ezt a hagyományt Orbányosfán, ám úgy tervezik, hogy jövőre újra megemlékeznek Szent Mártonról, jótetteiről, a fény és a jóság ünnepéről.