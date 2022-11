Simon András túravezető elmondta, hogy ugyanazt az útvonalat követték, mint a korábbi kirándulásokon, ám most újabb érdekességre bukkantak. Az egyik túrázó a jugoszláv bunkernél egy mohával benőtt betondarabot talált, ami mozdíthatónak tűnt. Sikerült is megemelni a betontetőt, mely mögött rögtön láthatóvá vált néhány vas lépcsőfok lefelé a mélybe. A vendég fejlámpával rögtön le is indult, a többiek közben kíváncsian várták a helyzetjelentését, bízva benne, hogy egy föld alatti járatot sikerül felfedezni. Elmondása szerint egy nagy, négyzet alakú helyiséget talált, benne 30 centiméter magasan víz állt, vélhetően a bunkerhez tartozó víztározót találták meg. Ideiglenesen a felfedezés a "Rémlik" nevet kapta.

A Rémlik feltárása: elsőként a elmozdították a betontetőt, jobbra Simon András

Fotós: Korosa Titanilla

A túravezető örömét fejezte ki, hogy ismét nagy érdeklődés kísérte a programot, Békéscsabáról, Győrből, Ajkáról és Pécsről is érkeztek vendégek. A túra végén tálalt babgulyást ez alkalommal is az Olajbányász Nyugdíjas Klub tagjai főzték. A vendéglátás pedig - odafigyelve az ökológiai lábnyom csökkentésére - már hulladékmentesen történt, az eldobható műanyagok helyett a résztvevők a helyi önkiszolgáló étteremtől kölcsönkapott tányérokat és evőeszközöket használták. A következő bunkertúrát jövő év tavaszára tervezik.