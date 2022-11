Többek közt erről beszélt a dél-zalai településen az elmúlt hét végén megtartott szépkorúak napján Laskai Béla polgármester, aki azt is hozzátette: bár elengedhetetlen a család szeretető gondoskodása és a fiatalabb generációk odafigyelése, de az önkormányzat is mindent megtesz a nehéz helyzetben lévőkért.

Köszöntőt mondott a térség országgyűlési képviselője, Cseresnyés Péter is, aki szerint az időseknek kijáró köszönetnyilvánítás egyik lehetséges módja az, amikor egy települési közösség vendégül látja szépkorú polgárait. A képviselő arról is szólt, hogy az idős korúak a sok évtizedes tapasztalatuknak köszönhetően olyan tudást halmoztak fel, amit önmagában csak iskolában nem lehet megtanulni. A képviselő szerint a bölcsesség az életkorral jár együtt, s erre a felhalmozott tudásra és bölcsességre napjainkban még nagyobb szükség van, hiszen „valami megbicsaklott a világban”, és Európában is áldatlan állapotokat élünk, a kontinens keleti részén számos áldozatot követelő háború dúl, ami a mi életünkre is negatív hatást gyakorol. Ahhoz viszont, hogy életünk kiszámíthatóbb legyen, békére és nyugalomra lenne szükség.

Még a köszöntők előtt a helyi népdalkör adott műsort, majd a beszédeket követően az óvodások és iskolások fellépésével folytatódott a rendezvény, amely során az adventi koszorú első gyertyáját is meggyújtották. Ennek apropóján Somogyi Imre plébános szólt a jelenlévőkhöz, majd a Ritmus Kórus következett.