ZALAEGERSZEGI HÍREK

Véradó hét a nosztalgia jegyében

A hagyományokhoz illően az év vége előtt véradó hetet rendeznek ezekben a napokban a megyeszékhelyen a nosztalgia jegyében, a régi idők hangulatában. Benkő Lászlóné, a Magyar Vöröskereszt megyeszékhelyi területi vezetője a Zalai Hírlap érdeklődésére elmondta, az elmúlt napokban ezer tájékoztató levelezőlapot küldtek ki olyan zalaegerszegi donornak, akik a nyilvántartásukban szerepelnek, de az elmúlt fél évben nem voltak véradáson. Az elmúlt évek tapasztalataira alapozva úgy számolnak, hogy optimális esetben a nosztalgia héten kétszáznál többen jelennek meg. A jövő héten a Vöröskereszt nagykanizsai szervezete tart véradó hetet az advent jegyében. A Sugár utca 28-ban várják a donorokat hétfőn 10-14, kedden és pénteken 14-18, szerdán 9.30-12.30, csütörtökön 15.00-17.30 óra között.

Jubileumi versenyeket rendezett a Ganz Ábrahám Technikum

A fennállásának 60. évfordulóját idén ünneplő zalaegerszegi Ganz Ábrahám Technikum több versenyt is kiírt általános iskolai diákok számára. Ezek eredményhirdetését a napokban tartották meg – írja a zaol.hu. A levelező országismereti versenyben az 5-8. osztályosok angol és német nyelvű országismereti feladatsort oldottak meg és kreatív plakátokat készítettek. Az angol nyelvet tanulók II. Erzsébet életét jelenítették meg képekben, a német nyelven versenyzők pedig a Márton-napi hagyományokat gyűjtötték össze ötletes posztereken. Az egyik legleleményesebb megoldás a keszthelyi Festetics-kastély kertjében forgatott, II. Erzsébet életének egy eseményét bemutató videofilm volt. A felhívásra 45 angol és 24 német csapat küldte be megoldásait, a szervezők két korosztályban hirdettek eredményt.

Helyére került a város karácsonyfája Zalaegerszegen

Vasárnap lépünk advent időszakába, e hét első napján délelőtt a megyeszékhelyi városháza előtt helyére került a mindenki karácsonyfája, melyet kedden díszítettek – olvasható a Zalai Hírlapban. A polgármesteri hivatal tájékoztatása szerint az ÉLSPED Kft. ajánlotta fel a 11 méter magas ezüstfenyőt, ami eddig a cég teskándi telephelyét díszítette, és 35 évvel ezelőtt az ügyvezető, Gyökeres Gyula ültette. A Kertvárosba ugyancsak az ÉLSPED jóvoltából hétméteres ezüstfenyő került.

NAGYKANIZSAI HÍREK

A foglalkoztatás helyzetéről beszéltek Nagykanizsán

Az "ANOSZTRU" Országos Egyesület szervezésében hétfőn foglalkoztatási paktum programon a kanizsai és környékbeli foglalkoztatás helyzetéről és a képzési lehetőségekről kaptak tájékoztatást az érdeklődők a Honvéd Kaszinóban – olvasható a Zalai Hírlapban. A rendezvényen elhangzott, az elmúlt időszakban többször is tartottak olyan alkalmakat a romáknak, illetve a halmozottan hátrányos helyzetűeknek, ahol közelebb kerülhettek a munka világához. Tavaly tavasszal a felnőttek körében meghirdetett érettségi és szakképzés felkészítő tanfolyamra közel 100 fő jelentkezett. Ebből közel 60 fő maradt, akiket szeptemberben beiskoláztak, mely ugyancsak nagy számot jelent, és ez is azt mutatja, hogy a társadalom szélére sodródott embernek is van jövőképük.

20. évfordulóját ünnepli a Honvéd Kaszinó Hölgyklub

A Honvéd Kaszinó Hölgyklubja kulturális intézmény tükörtermében ünnepelte fennállásának 20. jubileumát a közelmúltban – írja a zaol.hu. Az eseményen a pártoló tagok és a város közössége méltatta a klubot. Az ünnepség résztvevőit Halmos Ildikó, a Honvéd Kaszinó igazgatója köszöntötte, aki emlékeztetett, a kaszinó épületében működött az Izraelita Jótékonysági Nőegylet, így a múlt hagyományainak egyfajta újjászületését képviseli a Hölgyklub. A Büki Pálné vezette klub nyitott tevékenységével, színvonalas és egyedi programjaikkal, városi közfeladatok

támogatásával, követendő karitatív munkájukkal és az országban is szinte egyedülálló folyamatosan megszervezett kulturális rendezvényeikkel, rangos helyet vívtak ki a város szívében – méltatta tevékenységüket Balogh László polgármester.

Tüttő nótaklub gálaestje Nagykanizsán

Ahogy eddig minden évben, a hétvégén is telt ház előtt lépett fel a Tüttő János Nótaklub – tájékoztat a zaol.hu hírportál. A gálaműsor a Búcsút int az ősz a nyárnak címet viselte. A nótaklub 2005 óta tart évről évre egy-egy nagy koncertet, az idei a 18. alkalom volt. A műsorban a közönség hallhatott 47 magyar nótát, felcsendült hat örökzöld sláger, 9 operett betétdal és 6 szólista is fellépett, valamint közreműködött Szalai Antal és zenekara. A fellépésre nagyon jó hangulatban, több hónapja készült már az együttes, hogy most is megfeleljenek a közönség igényeinek.

KESZTHELYI HÍREK

Felállították a város karácsonyfáját Keszthelyen

Keszthelyen hagyomány, hogy a város lakói felajánlják legszebb fenyőfájukat, hogy a város Fő terén, a legszebb pompában ragyogjon az adventi és a karácsonyi időszakban – tudósít a zaol.hu. Keszthelyen egy családi ház kertjében nőtt több, mint 8 méter magasra az elmúlt 15 évben az az ezüstfenyő, amelyet szakemberek vágtak ki hosszas tanulmányozás és méregetés után, majd daruskocsival emeltek egy hatalmas kamion platójára. A Mayer család már adományozott a városnak karácsonyfát 8-10 évvel ezelőtt, az egy nordmann fenyő volt, s már nevelik a következő példányt.

Negyvenötödik születésnapját ünnepelte a hévízi Musica Antiqua

Telt házas gálahangversennyel ünnepelte 45. születésnapját a hévízi Musica Antiqua Együttes a városháza dísztermében – írja a Zalai Hírlap. Az ünnepi műsorban jelenlegi és korábbi tagok is felléptek, az est előtt pedig Varga Endre művészeti vezető arról szólt, az együttes Hévíz egyik büszkesége, „olyan kulturális kamarazenekar, amely évtizedeken át bizonyította, képes megújulni, mindig újat hozni, a színvonalat megtartva”. Az ünnepség díszvendége Kállay Gábor furulyaművész, zeneszerző volt. A 45 éves Musica Antiquát Papp Gábor polgármester is köszöntötte, kiemelve: a zenekar „olyan missziót vállalt fel, amely a világunkban egyre ritkább, épp ezért kincset ér”.

Muzeális emlékhely lehet Szendrey Júlia keszthelyi szülőháza

Muzeális emlékhely lehet Szendrey Júlia keszthelyi szülőháza – olvasható a Zalai Hírlapban. Az új, ma is látható emlékszoba 2009. március 13-án nyílt meg, 2009 májusában Szendrey Júlia mellszobra is átkerült a volt Szendrey-iskola udvaráról. Az épület felújítását a Georgikon Kar vállalta. A hosszú távú tervek között szerepel a Szendrey-major megnyitása, megújítása, és amióta a MATE keretében működnek, már pénzük is lesz mind a Szendrey emlékhely, mind a Festeticsek kora projekt megvalósítására. Tervezik látogatóközpont építését, a Fenyves allé bekapcsolását a lovaskocsis turizmusba, a lovarda fejlesztését, új karámok kialakítását. A pénzt a keszthelyi campus javaslata alapján a MATE biztosítja.

MEGYEI HÍREK

Magyarok Kenyere adományozóünnepség Zalaegerszegen

A Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem programsorozat adományátadó-ünnepségét tartotta a közelmúltban a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Zala megyei szervezete, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ), a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magyarok Kenyere Alapítvány a városi hangverseny- és kiállítóteremben – olvasható a Zalai Hírlapban. Idén harminc szervezetnek és intézménynek nyújtották át az adományozó okiratot és a

jelképes lisztet. Zala megyében mintegy 40 tonna búzát és 400 ezer forintot ajánlott fel közel 250 önzetlen adakozó gazda, hangzott el az ünnepségen.

16. alkalommal tartották meg a horvát kórusok találkozóját Szepetneken

Szombaton 16. alkalommal tartották meg a Szepetneki Horvát Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében a horvát kórusok találkozóját a helyi Királyi Pál Általános Művelődési Központban – olvasható a Zalai Hírlapban. Idén immár második alkalommal került sor a rendezvényre. A zenés esemény kezdetén Markács Zoltán, a Szepetneki Horvát Nemzetiségi Önkormányzat elnöke köszöntötte a megjelenteket és kívánt jó szórakozást a műsorhoz, majd Vargovics Józsefné, a Zala Megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat elnöke fogalmazta meg ünnepi gondolatait.

Felavatták a kiskanizsai plébánia közösségi házát

Felavatták a kiskanizsai Sarlós Boldogasszony tiszteletére felszentelt templom plébániájának közösségi házát – tudósít a zaol.hu. A fejlesztést Nagy Vendel apát, plébános mutatta be részletesen. 2019-ben merült fel a közösségi ház kialakításának lehetősége, 2020 második felében nyújtották be a pályázatot, a tényleges munkálatok pedig idén tavasszal kezdődtek el. Elvégezték a hőszigetelést, napelemek kerültek a tetőre, folyosót alakítottak ki, padlófűtést szereltekbe és modern vizesblokkot építettek. A Helyi Akció Csoport Nagykanizsa nyerte el a támogatást, a felsorolt munkákra 132 millió forintot tudtak fordítani. Kiskanizsai Közösségi Ház több közösségnek ad otthont, de helyet kapnak más szervezetek is programjaik megtartásához.

Az egészségmegőrzés fontosságára hívták fel a figyelmet Csörnyeföldén

Első alkalommal rendezett egészségnapot a dél-zalai településen és környékén élők számára a nemrég alapított Csörnyeföldi Szabadidő és Kulturális Egyesület. Többek közt interaktív foglalkozásokkal, egészségügyi mérésekkel, valamint előadásokkal várták az érdeklődőket – tájékoztat a Zalai Hírlap. Utóbbiak sorában dr. Bussay Dorottya háziorvos a szűrővizsgálatok jelentőségéről beszélt, dr. Bánfai Bálint mentőtiszt a mentőhívások helyes módszerét mutatta be, mialatt Bacsa Andrea gyógytornász aktív foglalkozást tartott a jelenlévő gyermekeknek. A tartalmas program megnyitóján Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője, továbbá Bene Csaba, a megyei közgyűlés alelnöke is arról szólt, hogy ezeknek a programoknak fontos szerepük van az egészségmegőrzés érdekében.

Pergető horgászversenyt tartottak Muraszemenyén

Második alkalommal rendeztek pergető versenyt a megye egyik legizgalmasabb, s egyben a legnagyobb kihívást is jelentő horgászvizén, az alsószemenyei Öreg-tavon. A két fordulóból álló szombati versenyre 19 fő nevezett – olvasható a Zalai Hírlapban. A nap folyamán mindössze 13 dal hal akadt horogra, valamennyi csuka volt. A legjobb eredményt Gyarmati László érte el három darab hallal, az együttes hosszuk 174 centiméter volt. A második helyen végzett Krikker Tibornak úgyszintén három csukát sikerült a vízből kivenniük, ám nála négy centiméterrel mutatott kevesebbet a mérőszalag. A harmadik Németh Róbert lett egy 63 centiméter hosszú csukával, amivel egyben elnyerte a verseny legnagyobb haláért járó különdíjat is.

A Muravidék építészete a dualizmus korában

Egy felvirágzást hozó történelmi időszak, a dualizmus korának épített örökségét mutatja be az a közelmúltban megjelent hiánypótló kötet, amelynek szerzője a művészettörténész Pisnjak Atilla – írja a zaol.hu. A lendvai Galéria és Múzeum munkatársa évek óta foglalkozik a Muravidék építészetével, s kutatásai eredményeit összegezte egy fotókkal gazdagon illusztrált, igényes megjelenésű tanulmánykötetben. Pisnjak Attila a kötetben két fejezetre osztva mutatja be általa kiemelkedően fontosnak tekintett muravidéki építészeti emlékeket. Az első részben a szakrális épületek kaptak helyet, a második fejezet a „Profán építészet” címet kapta, itt közhasznú és magántulajdonú épületekről, például iskolákról, bírósági székházakról, gazdasági épületekről, szállodákról, villákról, lakóházakról olvashatunk.

Megkezdte a szezont az Egerszegi Titánok jégkoron csapat

Hazai győzelemmel kezdte meg az új OB III.-as jégkorongszezont az Egerszegi Titánok – írja a zaol.hu. Az új szezonban az OB III. csapatai két csoportban vetélkednek, s a tavaly bronzérmes egerszegiek a nyugatiba nyertek besorolást. A fővárosi ellenféllel szemben kiválóan kezdett a házigazda, ám az elsöprően jó első harmad túlságosan megnyugtatta a gárdát, az ellenfél pedig 6-3 után négy perc alatt egyenlített. A küzdelmes záró játékrészben Ambrus szép egyéni akció végén, az 57. percben szerezte meg a győztes gólt. Titánok–Semmelweis 7-6.