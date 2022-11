- Már gyerekként is állandóan izegtem-mozogtam, nem is volt kérdés: a tánc lesz a sportom – mesélte Alexandra. – Hat éves koromban kezdtem el, aztán az Ady-iskolát balett tagozaton végeztem el, közben pedig modern és jazz balettet is kipróbáltam. Emellett belekóstoltam a hastáncba, valamint a hip-hop mozdulatok is érdekeltek. Végül a társastánc hozta meg az áttörést az életemben, s hatalmas álmom vált valóra azzal, hogy a zalaegerszegi Gála TE tagja lehettem. Rengeteget köszönhetek a táncnak, sok dologra megtanított, tartás adott és a testemet és lelkemet is sokszor meggyógyította. A térdműtétem után sem keseredtem el, a tánc iránti vágyam, szeretetem hajtott, hogy újra parkettre léphessek.

Alexandrára emlékezhetnek olvasóink a Zala Szépe versenyekről is, hiszen 2013-ban és 2014-ben is elindult a szépségmustrán. Bár nem ért el helyezést, szép emlékként tekint vissza azokra az évekre, a kihívásra, hogy megmutathatta magát a zsűri előtt.

- Az idén már hatodik éve, hogy a tengeren vagyok - folytatta. - Egy magyar ügynökség kereste meg több táncos csapattársamat is az egyik hazai formációs táncbajnokság után a lehetőséggel, miszerint táncosként el lehet helyezkedni különféle hajókon. Akkor csak az egyikünk jelentkezett, és később, amikor a fővárosban éltem, újra érkezett ilyen felkérés, amire igent mondtam. Így indult a kalandom, eltérő hosszúságú szerződésekkel. Azért kezdetben tartottam attól, hogy elszakadok az otthonomtól, a hazámtól és akkor az angol tudásom sem volt a legjobb. Ezen felül viszont izgatottsággal töltött el, hogy megismerhetek több országot, városokat, különféle kultúrákat, hiszen a hajókon eltérő nemzetiségű emberrel dolgozhatok együtt. Sőt a várakozásomat csak tovább fokozta, hogy táncosként szórakoztathatom az utazóközönséget. Még 2017-ben kezdtem egy kompon, majd következtek a nagy tengerjáró hajók, az úszó szállodák, amelyek a Földközi tengert, az afrikai és arab térségeket érintették.

Cser Alexandra Jelenleg a Costa Cruises társaság Fortuna hajóján teljesít "szolgálatot". A Costa Fortuna megépítése a hajótársaság által egyfajta tisztelgés a múlt óceánjárói felé. A híres olasz genovai hajógyárban épült 2003-ban adták át a forgalomnak. A hajó mottója "első osztályú elegancia" ez sugárzik a hajó külsejéről, a belső kialakításról a bútorokról és az egész atmoszférájáról. A közel 103 tonnás hajó 272 méter hosszú, legnagyobb szélessége 38 méter és maximum 3250 fő utast képes szállítani, akiket 1068 fős személyzet szolgál ki.

- Az első két hétvégén a Földközi tengert járjuk rövid utakkal, ám november közepén az óceán felé vesszük az irányt és a következő 4,5 hónapot Brazília, Argentína és Uruguay környékén töltjük. Álom az álomban egy ilyen utazás, főleg amióta a hajón megismertem a páromat, a brazil Cleiton személyében, akivel három éve alkotunk egy párt. Most is együtt szálltunk fel és kezdünk egy újabb, élményekkel teli fejezetet az életünkben.

Alexandrának a legnagyobb nehézséget a búcsúzkodás jelenti, de a szülei és barátai támogatására több ezer kilométer távolságból számíthat. Gyakran csak annyit mond: nemsokára találkoznak.

A fiatal hölgy utazásairól, élményeiről az interneten keresztül bizonyos időszakonként tájékoztatja a zaol.hu olvasóit. Rajta keresztül a télből, ha csak virtuálisan is, de a nyárba utazhatunk.