Mint arról már korábban is írtunk: a város által működtetett ipari park 2015-re gyakorlatilag megtelt, így szükségessé vált az iparterület bővítése mind a helyi, mind pedig a külső befektetők számára. A teljes projekt 2017 év elején indult el a fejlesztési koncepció kidolgozásával, majd a tervezési, előkészítő feladatok lebonyolításával. Az első ütemben az autópálya-felhajtón létesült körforgalom, melyet 2020-ban adtak át a közlekedőknek. A második ütemben a 20 hektáros terület megvásárlása, majd közművesítése történt meg, illetve egy jelentős, több mint 2 kilométer hosszúságú úthálózat fejlesztése valósult meg napjainkra, mely útszakasz összeköti az új és a régi ipari parkot.

Az avatáson elsőként a kivitelező Reaszfalt Kft. képviseletében Komáromi Zsolt adott számot a műszaki tartalomról. Mint elhangzott: a közel 2300 méter hosszúságú aszfaltos út kiépítésén túl a terület teljes közművesítése is megtörtént, az ivóvíz-, a szennyvíz-, a gáz- és elektromos hálózat mellett távközlési rendszer is kialakításra került. Az összekötő út mentén 99 kandeláber, valamint három darab buszmegálló pár is létesült.

Balogh László polgármester úgy fogalmazott: hamarosan további 70 hektáros ipari terület nyílik meg, hiszen a Modern Városok Program keretében pár száz méterrel odébb, állami beruházásban készítik elő a keleti ipari park másik részét.

– Ezáltal hatalmas lépést tett meg Nagykanizsa gazdaságfejlesztése, hiszen az elmúlt években ugyan több vállalkozás érdeklődött iparterületek iránt, de az igények közül sokaknak nem tudtunk megfelelni, ám ez a bővítés immár a kis- és közepes vállalkozások mellett a közeljövőben a nagyvállalatok beruházásaira is lehetőséget ad - hangsúlyozta a polgármester.

Az avatáson részt vett Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő, aki arról beszélt, hogy mint minden zöldmezős beruházás, a mostani is komoly és hosszadalmas előkészítéssel, egyeztetéssel járt, ám a türelemnek és a kitartásnak meglett az eredménye.

– A mostani közel 100 hektáros ipari területen felül további 60-70 hektárnyi terület feltárására is lehetőség nyílik, tehát a keleti ipari park tovább bővíthető – mondta a képviselő, aki hozzátette: komoly érdeklődés mutatkozik a befektetők részéről Nagykanizsa iránt, pláne most, hogy a fejlesztésekhez szükséges iparterület is rendelkezésre áll.