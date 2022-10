Az új parkolóhelyekkel kapcsolatban csütörtökön Berta Krisztián, a terület önkormányzati képviselője tartott sajtótájékoztatót a helyszínen. Mint elmondta: a lakossági igény már hónapokkal korábban jelentkezett, ő maga áprilisban ismertette a helyzetet a közgyűlés előtt, s miután kiderült, hogy sem forgalomtechnikai, sem egyéb problémák nem adódnak abból, hogy az útszakasz jobb és bal oldalán is várakozóhelyek vannak kijelölve, elkezdődött a tervezés. A képviselő jelezte: a parkolókat addig nem lehetett felfesteni, ameddig az E.ON az útszakaszon dolgozott, ám most, hogy befejeződtek a felújítások és újra szilárd aszfaltburkolatot kapott az útszakasz, a parkolók kijelölése is megtörtént.

Mint azt a helyszínen látni lehetett, több parkolót is úgy festettek fel, hogy villanyoszlopok is belógnak a parkolási zónába. Mivel az internet népe már ki is kezdte a városüzemeltetőt, Szabó István vezérigazgató hangsúlyozta: azokat a helyeket, ahol a villanyoszlopok miatt kisebb a parkolási zóna, motoroknak és robogóknak tartják majd fenn. Amúgy az egész beruházásra minimális keretösszeg állt rendelkezésre, így ha akarták sem fért volna bele a büdzsébe a villanyoszlopok áthelyezése.