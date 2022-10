- Miután jómagam zalai vagyok, ezért szerettem volna ezt a versenyt a megyében megszervezni, hogy ne csak Budapest adjon otthont nemzetközi programoknak – magyarázta Horváth Ferenc. – Örömmel mondhatom, hogy nemcsak a mi meglátásunk, de az ICO nemzetközi elnökségének véleménye szerint is tökéletesen alkalmas a Kanizsa Aréna egy ilyen nagyszabású program lebonyolítására. A két napos versenyen jelen van Edward Hennessy, az ICO nemzetközi elnöke, valamint a sportág nemzetközi főbírója is, mindketten úgy nyilatkoztak, hogy a Kanizsa Aréna tökéletesen megfelel a világszövetség elvárásainak.

Horváth Ferenc azt is hozzátette: a világbajnokságra négy kontinens versenyzői kvalifikálták magukat. Az európai nemzetek sportolói mellett ázsiai, afrikai, és amerikai versenyzők is érkeztek, utóbbiak az Egyesület Államokból éppúgy, mint például Brazíliából vagy Venezuelából. Mindez azt is jelenti, hogy rendkívül erős mezőny gyűlt össze a zalai városban.

A két versenynap során négy tatamin és két boksz ringben zajlottak mérkőzések. A világbajnokságon valamennyi korosztály – gyermek, kadet, junior, felnőtt, valamint veterán – képviseltette magát. Az egyes küzdősport szabályrendszerek közül is igen széles volt a kínálat, a boksz ringekben a full contact versenyszámok – például K1 full contact, MMA és oriental full boxing –, tatamin formagyakorlatok és a lágyabb szabályrendszerek – point fight, light contact, kick light, K1 light, tatami boksz, submission no gi grappling, valamint countinous fight – mérkőzések zajlottak. A magyar versenyzők által elért eredményekre egy későbbi lapszámunkban visszatérünk.