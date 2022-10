Gergely Róbert nevét a kilencvenes években szinte egyik pillanatról a másikra ismerte meg a közönség. Mindez egy dal, az Emmanuelle kirobbanó sikerének volt köszönhető, s hosszú évekre meg is határozta a színész-énekes karrierjét, aki az ország egyik legnépszerűbb énekesévé lépett elő.

Egyik főiskolai tanárom, Nádasdy Kálmán mondta annak idején útravalóul nekem és a társaimnak: kicsiket álmodni mindenki tud, de nagyot érdemes – idézte fel Gergely Róbert. – Mivel alkotó típusú ember vagyok, 15 évvel ezelőtt nagyon nagy fába vágtam a fejszém. Valóban alapítottam, s a nevemmel láttam el egy színházat, azaz már nem része vagyok egy produkciónak, hanem én magam hozom létre azt. A tulajdonosa és ötletgazdája lettem a Gergely Theaternek, de még ennél is több, a mindenese. Ez másfajta gondolkodást és másfajta habitust kíván. Mielőtt a Színház- és Filmművészeti Főiskolán átvettem a diplomámat, társaimmal együtt letettük a színészesküt. Ebben többek közt azt fogadtuk meg, hogy magyar színészként terjesztjük és ápoljuk a kultúrát. Hogy ezt dalban megfogalmazva tesszük, vagy a színház nyelvén, vagy bármilyen más művészeti ágban, annak nincs jelentősége, de annak igen, hogy vándorszínészként találkozzam a magyar közönséggel. A Gergely Theaterrel mi ugyanazt tesszük ma, mint annak idején Déryné Széppataki Róza. Randevút adunk a közönségnek, azoknak az embereknek, akik kíváncsiak ránk, és kíváncsiak arra, amit éppen játszunk, bárhol is éljenek az ország területén. Az a szó, hogy játszunk, nagyon fontos. Ha a színész játszik, akkor nem visz sallangot a színpadra, nem hoz létre méltatlan produkciót, a közönség pedig nem seprűzi ki. Gergely Róbert hozzátette: hogy az elmúlt másfél évtizedben ezeknek az elvárásoknak képesek voltak megfelelni, azt az általuk létrehozott produkciók egész sora jelzi. Ugyan a nagy kőszínházakkal nem tudják felvenni a versenyt, nem is akarják, a közönség reakciói azonban azt mutatják, hogy szükség van a Gergely Theaterre. A Kár itt minden dumáért című előadásukat 2015 óta tartják folyamatosan repertoáron, a Francia négyes több mint kilencven, a Pasik a pácban 75 előadást élt meg.

Négy hónap múlva életemnek egy új korszaka kezdődik, egy kicsit hátralépek – folytatta a színész-énekes. – Ennek az az oka, hogy 2023 januárjától jogosult leszek a tömegközlekedés ingyenes használatára Magyarországon, vagyis betöltöm a 65. életévemet, nyugdíjas leszek. Amikor 15 évvel ezelőtt elkezdtem működtetni a Gergely Theatert, mindent a nyakamba vettem, és ebbe egy kicsit bele is fáradtam, ezért szükségét érzem a váltásnak. Nem hagyom abba a színészi pályát, és a társulatot sem szüntetem meg, hiszen érzek még magamban annyi lendületet és felhajtóerőt, hogy továbbra is a hivatásomnak éljek, csak egy kicsit más módon teszem azt. A 65. születésnapomat egy új műsorral fogom megünnepelni, aminek a Trubadúr címet adtam, s általam nagyon kedvelt dalok kelnek életre benne. Azt is örömmel mondhatom, hogy egy szerep erejéig a zalaegerszegi színházba is meghívtak, amit el is fogadtam, így 2023-ban a zalai közönséggel is gyakrabban találkozhatom majd.