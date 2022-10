Lassan évtizedes hagyomány, hogy a településen vezetett sétát tartanak, amelynek során a helyi védettség alatt álló, a községi értéktárba felvett nevezetességeket tekinthetik meg az érdeklődők. A programot Vikár Tibor pedagógus, helytörténész vezette, aki lapunknak elmondta: az idei Örökség nap azért is unikális volt, mivel létrehozták a Horváth-Gutmann emlékparkot, s abban elhelyezték az egykori kastély felújított vaskapuját.

A kastélykapu Béres Tibor ajándékaként újra Zalabérben

Forrás: ZH

Részlet a Zalabér 775 éves kiadványból

Forrás: ZH

– Zalabér közepén állt a helyi Horváth család kastélya, amit 1849-ig ők birtokoltak. Helyén jelenleg az általános iskola működik. Az 1880-as éveken került a nagykanizsai származású Gutmann családhoz. Gutmann László zsidó származása ellenére a zalabéri katolikus templom kegyura is lett (mindig az adott földbirtokos volt a kegyúr), több felújítást végeztetett a templomon, a toronyba pedig órát szereltetett. A zsidótörvények miatt a család Svájcba, majd az Amerikai Egyesült Államokba menekült, a leszármazottak máig ott élnek. A kastély egy része 1946-ban leégett, a megmaradt részt építőanyagként elhordták - idézte fel Vikár Tibor. - Érdekesség, hogy a rádiházai Bartha-kastély előtti bronz lovasszobor is innen származik, a ménes egykori vezetője mentette meg 1954-ben. Hasonló kalandos utat járt be a kastély kovácsoltvas kapuja, ami először Zalaszentgrótra került, majd vissza Zalabérre. A közelmúltban Béres Tibor megvásárolta az egykori faipari ktsz területét, az ingatlanon található vaskapu történetét még Nagy Lajos fafaragótól hallotta. Az új tulajdonos úgy döntött, hogy visszaszolgáltatja azt eredeti helyére, azzal a feltétellel, hogy méltó helyet talál neki az önkormányzat. Ezen felbuzdulva tavasszal társadalmi munkában létrehoztunk egy emlékparkot, amit idővel tovább bővítünk. A földmunkák során előkerült egy kapu lábazati része, azt és egy műcementes itatót is elhelyeztünk itt a vaskapu mellett.

A Silva Rerum egyházi kórus hangversenye

Forrás: ZH

A zalabéri Horváth-Gutmann emlékpark

Forrás: ZH

Vikár Tibor hozzátette, a jeles jubileum alkalmából helytörténeti kiadványt is készítettek, amit öt évvel ezelőtt már megszerkesztettek s most aktualizálták. A füzetben többek között a település története, térképe, a környék látnivalói, a helyi értékek, a civil szervezetek leírása olvasható.

Helytörténeti kiállítás

Forrás: ZH

Az ünnepi szentmisén megáldott őszi termények

Forrás: ZH

Az Örökség napon a sétát követően szentmisét tartottak a Szentháromság-templomban, ahol Kozma Ferenc polgármester Zalabér díszpolgára címet adományozott Kiss Albert nyugalmazott iskolaigazgatónak. Ezt követően az ünneplők átvonultak az emlékparkba, ahol a kastélykapu megáldása után Vikár Tibor tartott rövid beszámolót Mezővárosi örökségünk címmel. A programot a könyvtárban az Emlékek Zalabérből című kiállítás megnyitójával folytatták, majd bemutatták a helytörténeti kiadványt. Az estet kötetlen beszélgetés zárta.