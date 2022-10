A polgármester szólt arról is, hogy a Magyar falu program 5 millió forintos támogatásával vették meg a központban 10 éve használaton kívül lévő egykori bolt épületét. Felújítása után itt kapna helyet a könyvtár, a közösségi tér, ahol szakkörök, kézműves foglalkozásokat is tarthatnak. Szintén magyar falu támogatással szereztek be gépeket a közterületek karbantartására. A közel 12,5 millió forintból kistraktort, valamint további eszközöket, motoros láncfűrészt, fűkaszát vettek. Mindezek az itt élőket szolgálják, a javuló körülmények remélhetőleg meghozzák a kedvet betelepülésre, bár jelenleg nincs eladó ház, tette hozzá.

A vidék vonzerejét növelik ezek a beruházások, fogalmazott Nagy Bálint országgyűlési képviselő, államtitkár. A Magyar falu program is ezt szolgálja, ezekkel az infrastrukturális fejlesztésekkel a kisebb településeken is megfelelő körülményeket biztosítanak még a fiatalok, a családok számára is. Szólt arról is, hogy nehéz időkkel, válsággal kell szembenéznünk, de meggyőződése, hogy ezen összefogással a közösségek úrrá lesznek.