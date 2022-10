A jótékonysági rendezvény bevételét szerdán adták át a kedvezményezettnek, a Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátási Intézménynek.

Az összefogás, a segítség városa Zalaegerszeg, ezért igyekszünk minden rendezvényt jótékonyságra is felhasználni, fogalmazott Balaicz Zoltán polgármester. Az idén 104 csapat nevezett a főzésre, márpedig ezzel, valamint az érdeklődők számával és a bevétellel is sikerült rekordot dönteni, tette hozzá. Mint elárulta, közel 4,8 millió forint gyűlt össze, ebből 2,5 millió forintot meghaladó összeget az ételekért fizettek, a többi vállalkozások felajánlásaként érkezett. Ez évben az egészségügyi intézményhálózat kapja meg az összegyűjtött pénzt, de korábban is támogattak a rendezvénnyel hasonló célt, emlékeztetett.

Óriási szervezés előzte meg a rendezvényt, ami nagy sikert aratott, ezért elismerés és köszönet a városnak, mondta Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos.

A rendezvényt koordináló Kvártélyház Szabadtéri Színház igazgatója, Tompa Gábor úgy fogalmazott, köszönet illeti azt a közel hétszáz résztvevőt is, aki megfőzte az ételeket. A sikerüket jelzi, hogy a sok ezer adag étel szinte percek alatt elfogyott.

Ladányi Ibolya intézményvezető arról számolt be, hogy a támogatást az informatikai eszközeik modernizációjára használják fel.