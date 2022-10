Szebb, mint újkorában 1 órája

A nagykanizsai Sétakert megújításának újabb állomása

A Sétakert átfogó megújítását tavaly kezdte el a VIA Kanizsa Városüzemeltető Zrt. és a Netta-Pannonia Kft. A projekthez később több civil szervezet, szakember csatlakozott, és számos tárgyi és anyagi felajánlás is érkezett. Pénteken az eddig elvégzett felújításokról adott számot a városüzemeltető társaság, a kis ünnepség keretében pedig a nemrég teljes körűen felújított szökőkutat is működésbe hozták.

A sétakerti szökőkút újra üzemel Forrás: Gergely Szilárd / Zalai Hírlap

– A Sétakert megújítása tavaly tavasszal kezdődött, első lépésként 50 darab facsemetét ültettünk el, majd ezt követően a sétányok és a járdaszakaszok felújítása következett, melyek közelében padokat helyeztünk ki – idézte fel Szabó István, a VIA Kanizsa Városüzemeltető Zrt. vezérigazgatója. – Aztán tavaly ősszel megújult a díszkapu, illetve sikerült elbontani a régi esőbeállót, melynek helyére egy kis játszótér épült, padokkal, hulladékgyűjtő edényekkel – folytatta a vezérigazgató, aki hangsúlyozta: a munkálatok során rengeteg segítséget kaptak, de a legnagyobb mecénás, a Szabadics Zrt. támogatása nélkül nem sikerült volna felújítani a régi sétakerti szökőkutat. – A feladat sokrétű volt, a szökőkút medencéjét vízzáró anyaggal kellett burkolni, és természetesen a mai kor követelményeinek megfelelően egy vízforgató berendezés is beépítésre került. Szabó István hozzátette: megnézték a régi fényképeket, s ezek alapján olyan szórófejet építettek be a szökőkútba, ami ugyanazt a vízképet adja, mint az eredeti. Maga a szökőkút egyébként egy kerti tóra hasonlít, pláne úgy, hogy a szakemberek számos vízinövényt, sőt aranyhalakat is telepítettek a medencébe. A pénteki ünnepélyes avatás alkalmával a Sétakert történetét is felidézték. Mint elhangzott: 1896-ban a Tripammer Gyula vezette Szépítő Egylet tett javaslatot a díszpark létesítésére. A park árnyas fáinak, játszóterének és nem utolsó sorban a Park Étteremnek köszönhetően a múlt század második felében igazán kedvelt közösségi tere volt a városlakóknak. Most a park megújításától azt várják, hogy hasonlóan kedvelt lesz a kanizsaiak körében.

