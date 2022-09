A negyedszázada lefektetett betoncsövek elöregedtek, cseréjük szükségessé vált, mondta Makovecz Tamás, a településrész önkormányzati képviselője, aki azt is elárulta, az itt lakók évek óta rendszeresen arról számoltak be neki, hogy csapadékos időben a szennyvíz a kertjeiket is elöntötte, néha még az utcát is.

A hálózatot működtető Zalavíz Zrt. pár évvel ezelőtt a Kabók utcai szennyvízátemelő rekonstrukcióját már végrehajtotta. Ezekben a hetekben pedig lefektették az új csatornát.

A betoncsöveket 200 milliméter átmérőjű PVC-anyagú vezetékekkel váltják ki. Ezzel az olai városrész problémásabb utcáinak felújítása befejeződött. Erről már Arnhoffer András, a Zalavíz Zrt. vezérigazgatója szólt, aki hozzátette, a Kabók utcai új átemelő a környéken a Nefelejcs, a Szilágyi, a Kertész, a Falumúzeum, a Béke és a Perlaki utca szennyvizét is fogadja és továbbítja az Ola utcai gravitációs csatornába. Ezzel sikerült megoldást találni a bevezetőben is említett problémára. Ez utóbbit az okozta, hogy a Hock János úti főgyűjtő-szennyvízcsatornába nagy esőzéskor csapadék is jut, az emiatt megnövekedett mennyiségű folyadék visszatorlódik, és a Zala felé lejtő utcák csatornáiban, de még a felszínen is megjelent. Ezt küszöbölték ki a most megvalósuló, október közepéig befejeződő beruházással, amelyhez 25,4 millió forint támogatást a Környezeti és energiahatékonysági operatív program (KEHOP) adott, míg 10,9 milliót az önkormányzat fizetett.

A vezérigazgató azt is elmondta, a csatorna cseréjét megromlott állapota is indokolta, ugyanis a betoncsövekből elszivároghatott a szennyvíz, illetve a környezeti talajvíz is bejuthatott a rendszerbe.