- 1974-ben a vállalatnál ahol dolgoztam, véradást szerveztek. Gondoltam, ez jó ok a munkahelyi lógásra, így elmegyek én is. Még nem voltam 18 éves, így nem is adhattam volna. Emlékszem, ezért csak a felét vették le és ráírták a kartonomra, hogy fiatalkorú. Viszont akkor és ott annyira megtetszett, hogy ennyivel is segíthetek másoknak, hogy azóta is minden alkalommal amikor tehetem, elmegyek vért adni – emlékezett vissza Ernő a kezdetekre.

Most készül a 194-ik véradására, és másokat is mindig biztat

- A munkahelyen is mindig próbáltam meggyőzni a fiúkat, hogy menjenek vért adni. Szerencsére a családban is hagyomány lett, a gyermekeim és az unokáim is rendszeres véradók. Nagyon jó érzés, amikor a véradás után pár nappal üzenetet kap az ember, hogy a vérét kiszállították és felhasználták, mert tudja, hogy segített. Ez pedig nagyon jó.

Cél a 200 véradás

- 56 napon túl lehet vért adni, ezzel élek is, évente 5 alkalommal mindig elmegyek. Nyugdíjas vagyok, 66 éves elmúltam, de nagyon szeretném, ha a 200-ik véradásom meglehetne. Zalaegerszegen van két olyan barátom, akik szintén rendszeres véradók, Dolgos Péter és Büki József, október 29-én velük megyek a 194-ik alkalomra.

Pro Vita és Pelikán díjat is kapott

Ernő 2010-ben kapott Pro Vita díjat, ami a legrangosabb véradóknak adható elismerés. A Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat minden évben közösen terjeszti fel a díjra javasoltak névsorát az Emberi Erőforrások Minisztériumának.

Az Országos Vérellátó Szolgálat 2019-ben alapította meg a véradási aktivitás elismerését szolgáló Pelikán díjat, melyben Ernő szintén részesült.

A véradás olyan mint a boksz. Jobb adni, mint kapni.

- Soha nem tudhatja az ember, hogy mikor szorul saját maga is vérre. Nem szabad hagynunk, hogy ne legyen vér, így aki teheti, legyen véradó. Mert segíteni jó – mondta.

Ernő nem csak Zalában, országos szinten is kiemelkedő véradó. Példaértékű segítségével eddig több száz élet megmentéséhez járult hozzá. Fontos, hogy minél többen felismerjük ennek fontosságát és amikor lehetőségünk van rá, adjunk vért.