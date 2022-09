Balaicz Zoltán polgármester emlékeztetett rá, hogy a 2019-ben meghirdetett Kovács Károly városépítő program céljai között szerepelt a közművek, utak, járdák megújítása ezen a belvároshoz közeli területen, figyelembe vették az ott élők kéréseit is. A Jókai és Dózsa út közötti szakaszon a Batsányi utca mindkét oldalán immár új járda fogadja a gyalogosokat. A 29 millió forint értékű, májustól augusztusig tartó beruházásban a kivitelező Szabadics Zrt. és Horváth-Ép Kft. alkotta konzorcium szakemberei a repedezett, hiányos, a közmű nyomvonalán kátyús burkolatot eltávolították, a járda pályaszerkezetét felújították 127-127 méteren. A rekonstrukció érintette a vízelvezetést is, kerti szegélyt és új aknákat építettek be, a kapuk megközelíthetőségét javították.

Balaicz Zoltán a munkálatok kapcsán szólt arról is, hogy a térségben az elmúlt időszakban több fejlesztés történt, legutóbb a Platán soron adtak át okoszebrát, az is lakossági kezdeményezésre valósult meg.

A térség önkormányzati képviselője, Bali Zoltán alpolgármester elmondta, a belváros eme nyugati része az Arany János utcától az 1910-es évektől kezdett beépülni, polgári családok otthonául szolgált, így természetes elvárás, hogy a szép környezethez méltó infrastruktúra illeszkedjen. Ennek megteremtése is szerepelt a 2019-ben meghirdetett fejlesztési tervekben, amelyek anyagi fedezetét a központi költségvetésből finanszírozott Kovács Károly városépítő program biztosította. Az alpolgármester beszámolt arról is, hogy a Püspöki Grácián utca víziközműveit hamarosan felújítják az Arany és Dózsa út közötti szakaszon.