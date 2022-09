A beruházásról Kelemen Tamás polgármester számolt be érdeklődésünkre. A napjainkban 220 lakosú településrész 1927 óta tartozik Pacsához, ahonnan ide szilárd burkolaton kijutni csak az állami kezelésben lévő 75-ös és 75 124-es úton lehetett, járda évtizedekig nem volt. Öt évvel ezelőtt az ipari parkhoz kapcsolódó fejlesztés részeként 320 méteren épült járda a gyalogosok számára a tüttösi út mellett, ahová napelemes kandelábereket is állítottak. Az utolsó, 350 méteres szakasz a nyár végére készült el aszfaltborítással, betonszegéllyel és állami területen, ugyanis a földhivatali nyilvántartás szerint a közút 25 méteres sávon halad. A járda hamarosan önálló helyrajzi számot fog kapni, tette hozzá a polgármester, aki azt is elárulta, hogy a 11 millió forintos beruházást az önkormányzat finanszírozta, és tervezik ezen a szakaszon is napelemes kandeláberek felállítását.

S ha már közlekedés: zajlik a József Attila utca keleti felének felújítása. Az Ady és Gagarin utca közötti 275 méter rekonstrukciójára belügyminisztériumi pályázaton sikerült elnyerni támogatásként a 25 millió forint értékű beruházás 70 százalékát. A júniusban kezdett munkálatokban az utca megsüllyedt vörösbazaltkő szegélyét kiemelték, újrarakták, a szennyvízcsatorna fedlapjait nagyobbra, szabványos méretűre cserélték, akárcsak a csapadékot elvezető csatorna rácsait. Az utca északi oldalán kivágták az elöregedett, beteg hársfákat, helyettük gömbkoronájú csepleszmeggyeket ültetnek. Ez a fajta jól bírja a városi környezetet – mondta Kelemen Tamás, és hozzátette: a déli oldalra cserjék kerülnek.

Járókelő a pacsatüttösi járda frissen elkészült, befejező szakaszán, amely mellé a tervek szerint rövidesen napelemes kandelábereket telepítenek

Forrás: Arany Gábor / Zalai Hírlap

A polgármester arról is szólt, hogy Leader-programból nyert 8 millió forintos támogatást felhasználva modernizálták a művelődési házat. Az önkormányzat 1,2 millió forinttal egészítette ki a pénzt és ebből megoldották a színpad függönyözését, a nagyterem berendezésére vásároltak 150 fémvázas, egymásra rakható, illetve egymáshoz rögzíthető széket. A melegítőkonyha bútorozása, gépesítése is megvalósult, valamint az öltözők is az igényeknek megfelelő berendezést kaptak.