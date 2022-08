Bali Zoltán felidézte, hogy a megyeszékhelyen az első intelligens zebrát innen pár száz méterre, a Platán sor és a Dózsa utca kereszteződésében adták át 2017 májusában. Az év decemberében a belső elkerülő út és a Vágóhíd utca csomópontjában lévő zebra kapott ilyen biztosító berendezést, majd a következő év augusztusában a landorhegyi iskola előtti átkelő épült át. Ez a három még szenzoros érzékelők által vezérelt, míg a tavaly februárban az Arany és Mikes utaknál felokosított zebra és a most átadott már mozgásirányt érzékelő kamerák által vezérelt, ezek kapcsolják be az útburkolatba épített, villogó fényt kibocsátó LED-sort, ráadásul képesek a gyalogosforgalom számlálására is. A zebrát ezenkívül megvilágítja két 50 wattos LED-lámpatest is.

Makovecz Tamás, a landorhegyi városrész önkormányzati képviselője hangsúlyozta, az eddig telepített berendezések teljesítették az elvárásokat: üzembe állításuk óta nem történt gyalogosgázolás.