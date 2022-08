Zalalövő eddig a dél-stájer Oberaich községgel ápolt partneri viszonyt, ám miután az osztrák közigazgatás változásai miatt az a település Bruck an der Mur város része lett, így közös akaratukból újabb szerződést kötöttek. Ezzel párhuzamosan a zalalövői önkéntes tűzoltó-egyesület és a Freiwillige Feuerwehr Oberaich is hivatalossá tette 25 éves baráti kapcsolatát.

A két város önkormányzata között létrejött új együttműködési megállapodást Gyarmati Antal és Peter Koch polgármester látta el kézjegyével. Előbbi ünnepi beszédében kiemelte: 1997-ben Josef Mandl osztrák mezőgazdasági vállalkozó kezdeményezésére vette fel egymással a kapcsolatot Zalalövő és Oberaich.

– Visszatekintve a mögöttünk hagyott emberöltőnyi időszakra, megállapítható, hogy szívélyes, baráti kapcsolatok alakultak ki a települések vezetői, pedagógusai, művészeti csoportjai és gyermekei között – folytatta Gyarmati Antal. – Azóta számos esetben vettünk részt barátaink meghívására Oberaichban kulturális műsorokon, fesztiválokon, meglátogattunk oktatási intézményeket, sőt, néhány pedagógus segítő támogatásával oberaichi és zalalövői gyerekek levelezni is kezdtek egymással. Gyarmati Antal arra is felhívta a figyelmet, hogy a XXI. században a klímaváltozás ­miatt új kihívásokkal kell szembenéznünk, s ennek egyik szomorú következményeként éppen a napokban sújtotta komoly vihar Bruck an der Mur városát. Erről Peter Koch is megemlékezett, aki köszönetét fejezte ki amiatt, hogy a természeti katasztrófa után az első segítő szándékot kifejező telefonhívások egyike éppen a zalai kisvárosból érkezett. Szerinte bár a testvértelepülési megállapodások önkormányzatok között születnek, azok célja a személyes barátságok létrejötte, hiszen számos esetben fordult elő, hogy azok segítették a hivatalos együttműködéseket is.