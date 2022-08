Őznász 2 órája

Jótanácsok vadgázolás megelőzésére

Elkezdődött az őznász időszaka Zalában is. Az őzek jóval aktívabbak, ugyanakkor figyelmetlenebbek és óvatlanabbak is, ami fokozza a balesetveszélyt. Ebben az időszakban a nap bármely szakában találkozhatnak a közlekedők az állatokkal az utakon, akár a lakott területek közvetlen közelében is.

Forrás: ZH-Archív

Fogadják meg a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság tanácsait: A megengedett legnagyobb sebesség nem azt jelenti, hogy annyival is kell haladni. Ha lakott területen kívül 90 helyett csak 80 km/óra sebességgel mennek, jóval több idejük lesz reagálnia egy hirtelen felbukkanó vadra.

Kapcsolják be a biztonsági övet!

Kapcsolják fel a távolsági fényszórót lakott területen kívül! Így nagyobb területet láthatnak át. Szembejövő forgalom esetén természetesen kapcsolják le a reflektort!

Folyamatosan figyeljék az út mindkét oldalát! Vezetés közben az emberek hajlamosak elgondolkodni – különösen éjszaka egy kihalt úton.

Ha egy őzet vagy szarvast láttak, számítsanak többre is! Általában ezek az állatok csoportokba verődve közlekednek.

Dudáljanak, ha vadállat van az úttesten! A fényszóróba nézve nem biztos, hogy látják a járművet, a hangjelzés segíthet nekik, hogy tudják, merről jön a veszély. Vigyázzanak azonban, ha az állat nem az úton áll lehet, hogy a hangtól megriad és pont a kocsi elé ugrik.

Vészfékezzenek, ha hirtelen nagytestű vad kerül a gépkocsi elé és adjanak hangjelzést!

Ha elpusztult, vagy haldokló vadállatot látnak az úton, hívják a 112-es segélyhívó számot! Ne próbálják meg lehúzni az úttestről, mert lehet, hogy még életben van és egy rémült állat súlyos sérülést okozhat patáival, agancsával vagy harapásával.

Az elpusztult állatot ne vigyék magukkal, mert az lopásnak számít! …hogy mindenki hazaérjen!

