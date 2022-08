Több kiíráson is sikeresen pályázott a település, ezek eredményeként történtek fejlesztések az elmúlt időszakban. Mint arról Kovács Ferenc, a 30 fős település polgármestere beszámolt: sikerült folytatni a Petőfi utca felújítását azon a szakaszon, amely felvezet az erdei kerékpárúthoz. Ezt a szakaszt ki is szélesítették és megoldották a vízelvezetést. További belterületi aszfaltozás is történt ezen a részen, egészen a hegyi úttal való csatlakozásig. A lendvadedesi hegyhátra vezető út aszfaltozása is megvalósult összesen mintegy 500 méter hosszban, ami nagyon fontos a zártkerti ingatlanok jobb megközelíthetősége miatt. Az elmúlt hetekben pedig egy, az Agrárminisztérium által kiírt pályázaton elnyert 20 millió forint támogatásból végezték el a Kishegyre felvezető út aszfaltozását és a padka kialakítását mintegy 400 méter hosszban, illetve árokburkolás is történt a 300 m hosszú meredek szakaszon. A pályázati kiírás további kötelezettséget is rótt az önkormányzatra, méghozzá gyümölcsfák telepítését. Ennek megfelelően a hegyen 70 darab őshonos alma- és körtefa csemetéket ültettek el. A polgármester elmondta, hogy feladatuk még a gyümölcsfák erdei vadak elleni védelmét megoldani megfelelő kerítéssel, amíg ez nem valósul meg, addig minden csemete köré védőhálót tettek.

– Az elmúlt két évben elértünk odáig, hogy a két hegyhát, ahol több mint ezer zártkerti helyrajzi szám van, jól megközelíthető, az utak jórészt aszfaltozottak, a veszélyes részeken burkoltak az árkok, a kevésbé veszélyes részeken jól járható köves út van – összegzett Kovács Ferenc. – A hegyen egyre több az állandó lakó, a fejlesztéssel pedig lehet, hogy tovább bővül a számuk, hiszen vannak még lakhatásra átalakítható tégla pincék.

Forrás: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap

További fontos fejlemény Lendvadedesben, hogy nyár elején elindították az önálló falugondnoki szolgálatot. Korábban a település a szomszédos Gosztolával közösen működtette ezt a szolgáltatást. Idén mindkét falu pályázott falugondnoki autóra, bár egyelőre egyikük sem nyert. Ennek ellenére megszűnt a társulás és június 1-től elindult Lendvadedesben az önálló a falugondnoki szolgálat. Egyelőre a falugondnok saját gépkocsijával látja el a feladatot, segít a helyieknek bevásárlásban, közlekedésben, házhoz viszi az ebédet és a falu rendben tartásába is bekapcsolódik. Bíznak benne, hogy sikerült elnyerni egy autót pályázaton a két falu közül legalább az egyiknek, hiszen, ha Gosztola tenne szert új járműre, akkor a régebbi kisbusz Lendvadedesre kerülne.

Eszközbeszerzésről is beszámolt Kovács Ferenc, traktort, pótkocsit, rézsűkaszát, hótolót, sószórót tudtak vásárolni a faluprogramban.

A polgármester a távolabbi tervekről is szólva még elmondta, hogy ha támogatáshoz jutna az önkormányzat, akkor egy, most nem használt belterületi utat szeretnének kiszélesíteni, szilárd burkolattal ellátni, hogy az ott található telkek megközelítését biztosítsák, hiszen több érdeklődő is jelentkezett, akik vásárolnak ott területet.