Zalaszentgrót, Zalaszentlászló, Kehidakustány, Zalaapáti, Zalacsány, Esztergályhorváti, Sármellék, Zalavár, Alsó- és Felsőpáhok, Nemesbük és Zalaszentiván hittanosai mellett Vonyarcvashegyről, Budapestről és Nagykanizsáról is érkeztek 10 és 18 év közötti gyerekek, akikkel hétfőtől péntekig Szeghy Csaba, Zalaszentgrót, Cséry Gergő, Pacsa, Bóka Tibor, Alsópáhok s az alapító Kovács Sándor, Nemesapáti plébánosa mellett Vincze Tibor diakónus foglalkozott.

Programjaik a kialakult menetrendnek megfelelőek voltak: túra-, lelki és strandolós nappal, akadályversennyel, s természetesen megtartották a hagyományos hittanos vetélkedőt és előadásokat is. Bóka Tibor elárulta: a méta – vagyis a magyar baseball – nagyon bejött a táborozóknak, szinte minden nap előkerült ez a játék.

A gyerekeket sok program, többek között strandolás is várta

Forrás: Vincze Tibor

A nagyobbak között voltak, akik már előző vasárnap felállították a sátrukat a nemesbüki plébánia udvarán, hogy a legjobb hely jusson nekik a következő héten.

– Ez az előző hittanos év lezárása és az új indítása egyben – fogalmazott lapunknak Bóka Tibor. – Tapasztalatból mondom, azok, akik részt vesznek a táborban, a következő tanévben már másként állnak a hittanhoz s a hitoktatókhoz, papokhoz is. Öt napig együtt vagyunk, megismernek bennünket s rájönnek: mi is emberek vagyunk, túl azon, hogy az oltár előtt, vagy a tanári asztal mögött látnak bennünket. Minden tábornak adunk mottót, most az Eucharisztiát állítottuk a középpontba. Egy hitoktató azt is vállalta, hogy bibliai ételeket készít, amiket kóstolni lehetett, hozzákapcsolva mindezt természetesen az utolsó vacsora történetéhez.

A résztvevők túrán is részt vettek az öt nap során

Forrás: Vincze Tibor

Idén egy korábbi táborozó katonatársaival eljött bemutatót tartani, de rajtuk kívül is sokan – vállalkozók, magánszemélyek, szülők – segítették a programokat.

Alsópáhok plébánosa elmesélte: a telefonálást nem engedték, csak este, a vacsora utáni egy órában. A tapasztalat pedig az volt: az első egy-két napban még előkerültek az egyébként elzárt készülékek, de később már csak alig-alig.

– Jellemző kép az is – tette hozzá –, hogy a résztvevők pénteken sírva búcsúztak egymástól és az atyáktól. Ez a tábor kicsit talán közelebb vitte őket Istenhez, s az a szeretet, amit próbáltunk átadni, remélhetően maradandó értéket jelent, és hatással lesz az életükre.

A fiatalokat rengeteg játék várta a táborban, a kedvenc a méta volt

Forrás: Vincze Tibor

Vincze Tibor diakónus – aki a kezdetek óta, több mint húsz éve egyik szervezője a táboroknak – emlékeztetett, „itt az ismerkedés, a barátkozás és a hitbéli kapocs erősítése a cél: az, hogy a fiatalok lássák, nincsenek egyedül, máshol is vannak hozzájuk hasonló gyerekek”.

– A közreműködőknek életre szóló elköteleződést jelent ez a tábor, hiszen hatalmas lelki élményt ad látni a gyerekek örömét – folytatta Vincze Tibor. – Az együtt töltött idő barátságokhoz vezet, s erősödik a résztvevőkben a hithez való kapcsolódás, az Istennek való elköteleződés. Erre nagy szükség lesz az elkövetkező időszakban is. Reméljük, mi magyarok e tekintetben példa maradunk: mutassuk meg és legyünk büszkék arra, hogy keresztények vagyunk.