A Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központjában (PE ZEK) folyó gazdaságtudományi alap- és felsőoktatási képzéseket idén a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara hirdette meg zalaegerszegi képzési helyszínnel. A felvételi adatok elemzése kapcsán az alábbiakról számolt be lapunknak dr. Németh István, a PE ZEK főigazgatója, a PE stratégiai rektorhelyettese.

A tavalyi létszámemelkedéssel szemben idén némi csökkenés, azonban minőségjavulás tapasztalható a gazdaságtudományi területen, ahol alapképzésben a felvett hallgatók 54 százaléka, felsőoktatási szakképzésben 38 százaléka, míg mesterképzésben 8%-a kezdheti meg tanulmányait. 2022 szeptemberétől a gazdálkodási és menedzsment szakon alap- és felsőoktatási szakképzésen nappali munkarendben tanulhatnak a hallgatók Zalaegerszegen. A pénzügy és számviteli alapképzés levelező munkarendben is indul majd, míg a pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés nappali munkarendben működik. Örömteli, hogy a Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg által gondozott pénzügy mesterképzés levelező munkarendben a tavalyi létszámmal ismételten elindul.

A hallgatói létszámot érintő negatív változásokkal szemben a hallgatói minőséget érintő nagyon kedvező változásokról is hírt adhatunk, jelezte Németh István. A most felvettek átlagpontszáma a gazdálkodási és menedzsment alap- és felsőoktatási szakképzéseken a tavalyinál 12 %-kal magasabb, továbbá nőtt az államilag finanszírozottak aránya is, a tavalyi 67%-ról 78%-ra. A nappali és levelezős hallgatók arányában is jelentős elmozdulás tapasztalható a nappali képzések javára, így az összes elsőéves 71 %-a már nappali képzésen kezdi meg tanulmányait.

A Zalaegerszegen folyó gazdaságinformatikus képzéseket - amelyekben a Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg szorosan együttműködik a képzést meghirdető Műszaki Informatikai Karral - idén is kiemelt érdeklődés kísérte, a felvett hallgatók létszáma a tavalyi trendet követve 10 százalékkal emelkedett, így minden meghirdetett képzés elindul.

A Pannon Egyetem Mérnöki Kara által a zalaegerszegi képzési helyszínre meghirdetett műszaki képzéseket idén is jelentős érdeklődés kísérte, a felvett hallgatók létszáma (a tavaly is tapasztalható növekedés után) 21%-kal nőtt, idén a mechatronikai és a gépészmérnök képzés mellett elindul a tesztmérnöki képzés is nappali munkarendben. A hallgatói minőséget érintő nagyon kedvező változásokról is hírt adhat a PE ZEK a műszaki területen, ahol a most felvettek átlagpontszáma a tavalyinál 13 %-kal magasabb volt. A 439 bekerülési pont nagyon magasnak számít.

A hallgatói minőséget érintő kedvező változások azt igazolják, hogy a Pannon-brand megjelenésével a szülők bizalma is megnövekedett a Zalaegerszegi Egyetemi Központ iránt, és előszeretettel irányítják jól tanuló gyermekeiket a Pannon Egyetem zalaegerszegi képzéseire.

Valamennyi az általános eljárás eredményei alapján elindított képzést hirdetik póteljárásban is, amelyre várják a jelentkezőket. A pótfelvételi eljárás keretében 2022. augusztus 5-ig tudnak jelentkezni azok a fiatalok, akiket általános eljárásban nem vettek fel sehova vagy nem is jelentkeztek egyik felsőoktatási intézménybe sem.

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Zalaegerszegi Képzési Központjába a 2022-es felvételi időszakban 107 hallgatót vettek fel a BSc képzésre nappali tagozatra (tavaly 105 fő került be), tudtuk meg dr. Császár Gabriella adjunktustól, képzési igazgatótól.

- Az ápolás és betegellátás alapszak gyógytornász szakirányára 101 fő állami ösztöndíjast sikerült beiskolázni (tavaly 94 fő volt), az ergoterápia szakirányra a tavalyinál eggyel többet, 6 főt, a jelentkezők átlag pontszáma 345 pont volt. Fizioterápia MSc levelező képzésre 7 fő került be - tette hozzá az igazgató.