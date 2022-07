A zalaegerszegi járműipari tesztpálya és a miskolci, nyolc karral rendelkező felsőoktatási intézmény már több éve kapcsolatban áll egymással, de a hivatalossá tétellel megnyílik a lehetőség arra, hogy az egyetem hallgatói gyakorlati időt töltsenek a zalai ipari parkban, ahol a már betelepült külföldi cégek munkájával is megismerkedhetnek.

A megállapodást kézjegyével ellátó dr. Háry András, a ZalaZONE vezérigazgatója elmondta, a Miskolci Egyetem több műszaki szakmai területen is kiemelkedő tudományos központ, van olyan szakmaterület, amit csak ott oktatnak az országban. Az együttműködés a ZalaZONE számára azért is fontos, hogy a kutatás legfrissebb eredményei szolgálják az itteni tevékenységet, és a leendő mérnökök megismerjék a zalai ipari park működését. A sajtónyilvános esemény a közvélemény számára is jelzi, hogy az együttműködés mindkét fél jövőbe fektető tevékenységét jelenti, tette hozzá.

Prof. Dr. Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora arról szólt, hogy bár a két város közt nagy a fizikai távolság, a szakmai kapcsolat az egyetemi hallgatók számára is gyümölcsöző lesz. Mostantól a náluk oktatott hat egyetemi szakról tanévenként 14 hallgatónak lesz lehetősége a ZalaZONE-nál tölteni szakmai gyakorlatát. Leendő gépészmérnökök, ipari termék- és formatervezők, járműmérnökök és logisztikai mérnökök, mechatronikai mérnökök, mérnökinformatikusok, villamosmérnökök érkeznek Zalaegerszegre.

Horváth Zita az aláírás előtt arról is tájékoztatta a ceremónián jelenlévőket, hogy a miskolci felsőoktatási intézmény rangját a műszaki képzés jelentősen meghatározza, hiszen a XVIII. században Selmecbányán indult oktatás került át a XX. század elején ismert történelmi okok miatt először Sopronba, majd 1949-ben Miskolcra. E hagyomány erőssége mellett a magas minőséget szavatolja az is, hogy 200 vállalati partnert tudhat maga mellett az egyetem, köztük például a győri Audit, így a duális képzés tekintetében az 5. helyet foglalják el az országban. Széles kapcsolati háló veszi körül az universitast, a járműiparhoz pedig főleg az öntészet képzési területén keresztül kapcsolódnak, mondta Horváth Zita, remélve, hogy a hallgatók Borsodból is szívesen jönnek Zalaegerszegre. Az ő példája (hiszen ő is zalai) bizonyítja, hogy a távolság nem akadály.

A megállapodás aláírásán részt vett Mészáros Péter, a Technológiai és Tudástranszfer igazgatója (ME), dr. Palotás Árpád Bence (ME Műszaki és Anyagtudomány Kar, dékán), dr. Siménfalvi Zoltán (Gépészmérnöki és Informatika Kar, dékán) is.